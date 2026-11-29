(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, canlı hayvan ithalatına ilişkin Tarım ve Orman Bakanının soru önergesine verdiği yanıtta açıkladığı kotalar ile gerçekleşen ithalat rakamları arasındaki farka dikkat çekerek, "Bakanlık her yıl ithalat kotasını düşürdüğünü açıklıyor ama gerçekleşen rakamlara baktığımızda ithalatın sürdüğünü, hatta açıklanan hedeflerin aşıldığını görüyoruz. Kota açıklamak başka, o kotaya uymak başka! Türkiye neden hala bu kadar yüksek miktarda canlı hayvan ithal ediyor?" diye sordu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı açıklamasında, eylül ayında, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde ithal besilik hayvanların sağlık koşulları, nakliye süreçleri, limanlarda bekletilmesi ve üreticiye teslim edilmesi sırasında yaşanan sorunları Meclis gündemine taşımıştı. Gürer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın soru önergesine 2 ay sonra yanıt verdiğini belirtti.

Bakanlığın ithalat kotalarını açıklamakla yetindiğini, ithal edilen hayvanların sağlık durumları ve üreticilerin yaşadığı zararlar konusunda ise sorulara gerekli yanıtları ise vermediğini ifade eden Gürer, bakanlığın ithalat politikasındaki açıklamalar ile gerçekleşen rakamların örtüşmediğini savundu.

Ömer Fethi Gürer, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılıkta dışa bağımlılığın azaltılacağını, canlı hayvan ithalatının sona erdirilmesinin hedeflendiğini söylüyor. Bunun için her yıl ithalat kotası açıklıyor. 2024 yılında 600 bin baş olan besilik hayvan ithalat kotası 2025 yılında 520 bine, 2026 yılında 500 bine, 2027 yılında ise 480 bine düşürülmüş. Kağıt üzerinde her yıl kota düşürülüyor. Peki, gerçekleşen ithalat rakamları ne söylüyor? 2025 yılında Türkiye 739 bin 652 baş canlı sığır ithal etti. 2026 yılının yalnızca ilk dokuz ayında ithal edilen canlı sığır sayısı 599 bin 477 başa ulaştı. Bakanlık kota rakamlarını açıklıyor ama ithalatın gerçekleşen boyutunu aynı açıklıkla ortaya koymuyor. Bakanlık her yıl ithalat kotasını düşürdüğünü açıklıyor ama gerçekleşen rakamlara baktığımızda ithalatın sürdüğünü, hatta açıklanan hedeflerin aşıldığını görüyoruz. Kota açıklamak başka, o kotaya uymak başka. Türkiye neden hala bu kadar yüksek miktarda canlı hayvan ithal ediyor?"

"İTHAL HAYVAN HASTA MI, SAĞLIKLI MI? ÜRETİCİYE NE TESLİM EDİLİYOR?"

Hayvanların ithalat koşullarınına da dikkati çeken Gürer, soru önergesine verilen yanıtta bu duruma değinilmediğini belirtti.

İthal hayvanların Türkiye'ye getirildikten sonra hangi koşullarda üreticiye teslim edildiğinin açıklanmasını isteyen Gürer, şöyle devam etti:

"Soru önergemde özellikle İskenderun Limanı'na getirilen Uruguay menşeli hayvanları gündeme taşıdım. 30 Temmuz 2026 tarihinde NADA gemisiyle İskenderun Limanı'na getirilen Uruguay menşeli besilik sığırlarla ilgili Bakanlığa açık sorular yönelttim. Kaç baş hayvan getirildi? Kaç üreticiye teslim edildi? Bu hayvanlardan kaçı teslim öncesinde veya sonrasında hastalandı, yaralandı ya da telef oldu'Bunlar üreticinin doğrudan bilmesi gereken konulardır. Hayvan ithal ediyorsunuz, gemilerle ülkeye getiriyorsunuz, limanlarda bekletiyorsunuz ve ardından üreticiye teslim ediyorsunuz. Peki, hayvanlar üreticiye sağlıklı mı teslim ediliyor? Uzun süren nakliye ve bekleme süreçlerinde ortaya çıkan sağlık sorunları kayıt altına alınıyor mu?

Ayak ve tırnak sorunları bulunan, enfeksiyon geçiren, yaralanan, aşırı kilo kaybeden veya hareket kabiliyeti azalan hayvanlar üreticiye teslim ediliyor mu? Sağlık açısından uygun olmayan hayvanların teslim edilmesini önleyen bir sistem var mı? Üretici parasını ödediği hayvanın sağlıklı olmasını, besiye uygun olmasını ve üretim yapabilmesini bekliyor. Hasta veya yaralı hayvan teslim edilirse bunun ekonomik yükünü kim taşıyacak?

2026 yılında ithal edilerek üreticiye teslim edilen hayvanlardan kaçı hastalandı? Kaçı tedavi gördü? Kaçı telef oldu? Üreticiler kaç kez hastalık, ölüm, yaralanma veya düşük canlı ağırlık artışı nedeniyle Bakanlığa bildirimde bulundu? Bu soruların hiçbirine yanıt verilmedi. İthalat kotasını açıklamak kolay; önemli olan ithal edilen hayvanların akıbetini açıklamaktır."

"ÜRETENDE MUTSUZ, TÜKETEN ETE ULAŞAMIYOR"

Türkiye'nin hayvancılıkta kalıcı çözümünün, ithalat rakamlarını yönetmek değil, yerli üretimi güçlendirmek olduğunu ifade eden Gürer, şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl ithalat kotasını düşürdüğünü açıklayan bir Bakanlık var. Ancak canlı hayvan ithalatı her seferinde kotayı aşıyor ve yüksek seviyelerde devam ediyor. Üretici pahalı yemle, yüksek girdi maliyetiyle, finansman sıkıntısıyla üretim yapmaya çalışıyor. Hayvanını beslemek için borçlanıyor. Buna karşılık ithalat yoluyla hayvan getirilmeye devam ediliyor. Yerli üretici desteklenmeden, mera alanları korunmadan, yem bitkileri üretimi artırılmadan, küçük aile işletmeleri yaşatılmadan hayvancılıkta dışa bağımlılığı sona erdiremezsiniz. Kota açıklamakla hayvancılıkta dışa bağımlılık bitmez. Önemli olan üreticinin üretmeye devam edebilmesidir. Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla ithalat değil, güçlü ve sürdürülebilir yerli hayvancılıktır. İthalat çözüm olmadığı olmayacağı görülüp yerli hayvancılık geliştirilmeli. Hayvan ithal ama raftaki eti emekli dar gelirli alamıyor. İthal ile fiyatlar gerilemiyor. Yerli üretici artan yem fiyatına karşı korunmuyor. Üretende mutsuz, tüketen ete ulaşamıyor. Bu bozuk düzen doğru politikalar ile çözülür. Önce ithalatttan vazgeçip buzağı ölümü ve hastalıklarla ciddi mücadele ve yemde yüzde elli sübvansiyon sağlanmalıdır."