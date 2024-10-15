CHP'li Gürer'den Tarım Üreticisine Destek Çağrısı

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(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Çerezlik ürünleri dikkate aldığımızda üretici bu yıl zarar ettiği için gelecek yıl muhtemelen başka bir ürüne yönelecek. Piyasanın arz talep dengesi bozulduğu için fiyatlarda oynamayı getirecek. Bizim üreticiyi korumamız gerekirken burada zarar etmeyen kesim aracılar ve ürünü rafta satanlar. Oysa sahip çıkılması gerekenler bunu üretenler" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de yaptığı basın toplantısında yer fıstığı ve ayçiçeğinin fiyatlarına değinerek, çiftçilerin mağdur edildiğini söyledi. Gürer, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ürünün fiyatı tarlada düştü ama markette düşmedi"

"Bu yıl çiftçi için kara bir yıl oldu. Ürettiğinden kazanamadı. Girdi maliyetlerindeki artışa rağmen, ürünlerini geçen yılın altındaki fiyatlara satmak zorunda kaldı. Ama bu rafa yansımadı vatandaş da bu bağlamda mağdur oldu. Tohumu, ilacı, gübresi, tarla kirası, işçi maliyeti arttı. Yer fıstığı ülkemizde çerez ve yağ olarak insan sağlığında; küspesi ise hayvan yeminde kullanılmakta. Geçtiğimiz sene 185 bin ton yetiştirildi, bu yıl yüzde 30 üretim artışı tahmin ediliyor. Hasat süresince fiyatlar düşük seyretti. Ürün 2023 yılında üreticinin satış fiyatı 65 liraydı. 2024 yılındaysa ürünün satış fiyatı 30 liraya düştü. Çiftçi girdi maliyetlerindeki artışın tersine ürettiği üründen bu yıl zarar etti. Kamu, üreticinin yanında durmadı, tüccar piyasayı belirledi. Çiftçi bu bağlamda mağdur oldu. İthal yer fıstığının soyulmamış halde yarım kilosu marketlerde 74 lira. Yerli kabuklu yer fıstığının kilosu 129 liradan başlıyor. Ürünün fiyatı tarlada düştü ama markette düşmedi. Yani yerli üretici korunmuyor. İktidar ise bu süreci seyrediyor.

"Bunu düzenlemesi gereken siyasi iktidar"

Başka bir ürünümüz ise ayçiçeği. Çerezlik ayçiçeğinde son yıllarda ülkemizde ekim alanları genişleyip daha çok ürün üretilir noktaya gelmiştir. Geçen yıl Aksaray'da ay çekirdeği kilosu 50 liradan satılmıştı bu yıl ise hasat dönemi 30 liradan başladı 15 liraya kadar düştü. Özellikle küçük çiftçinin depolama olanağı yok, borcu var. Tarım Kredi Kooperatifi'nde satış fiyatı 99 lira, yarım kilosu ambalajlı ise 62 liradan satılıyor. Üreticinin ürettiğinden para kazanmadığını, tüketicinin ise pahalı ürün aldığını söylediğimiz örneklerden birisi. Ambalajlı ürün haline geldiğinde neredeyse tarlada satılan ürün fiyatı kadar fiyat biniyor. Bunu düzenlemesi gereken siyasi iktidar. Ülkemizin yıllık 2 milyon 300 ton civarında ayçiçek yağı tükettiği dikkate alındığında yarı yarıya bitkisel ham yağda da yurt dışına bağımlı durumdayız. İki çerezlik ürünü dikkate aldığımızda üretici bu yıl zarar ettiği için gelecek yıl muhtemelen başka bir ürüne yönelecek. Piyasanın arz talep dengesi bozulduğu için fiyatlarda oynamayı getirecek. Bizim üreticiyi korumamız gerekirken burada zarar etmeyen kesim aracılar ve ürünü rafta satanlar. Oysa sahip çıkılması gerekenler bunu üretenler."