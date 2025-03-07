CHP'li Gürer: Ekonomik Kriz Vatandaşın Cebini Zorluyor - Son Dakika
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CHP'li Gürer: Ekonomik Kriz Vatandaşın Cebini Zorluyor

Gürer, hanehalkı giderlerindeki artışın vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırdığını belirtti.

07.03.2025 11:04
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son yıllarda Türkiye'de hanehalklarının karşı karşıya kaldığı ekonomik zorluklara dikkat çekerek, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Vatandaşların elektrik, doğal gaz ve su faturasına yapılan zamlarla hizmet almasının lüks hale geldiğini belirten Gürer, "2018 yılının Ocak ayında binanın toplam doğal gaz tüketim bedeli 8 bin 321 TL iken, 2025 yılı Ocak ayında bu tutar 69 bin 490 TL'ye çıkarak yüzde 735 oranında bir artış göstermiştir" dedi.

Ömer Fethi Gürer, yıllar içinde bir hanede yaşayan iki kişi için enerji ve internet giderlerindeki artışa ilişkin açıklama yaptı. 2016 yılının Nisan ayında Niğde'de iki kişinin yaşadığı bir hanenin elektrik faturasının 41 lira 60 kuruş iken, 2025 yılının Ocak ayında bu tutarın 382 lira 40 kuruşa yükseldiğini belirten Gürer, "Bu hane elektrik faturasında yüzde 819 oranında bir artış anlamına geliyor. Elektrik maliyetlerinin bu denli artmasının, halkın bütçesinde büyük bir yük oluşturuyor" dedi.

"2025'te bir binanın doğal gaz bedeli 69 bin 490 TL oldu"

Doğal gaz faturalarındaki artışa da dikkat çeken CHP'li Gürer, şunları kaydetti:

"2018 yılının Ocak ayında binanın toplam doğal gaz tüketim bedeli 8 bin 321 TL iken, 2025 yılı Ocak ayında bu tutar 69 bin 490 TL'ye çıkarak yüzde 735 oranında bir artış göstermiştir. Apartmanda daire başına düşen doğal gaz bedeli ise aynı dönemde 232 TL'den bin 950 TL'ye yükselmiş ve yüzde 740,5 oranında artmıştır. Aidat tutarları da 2018'de 100 TL iken, 2025'te bin 150 TL'ye çıkarak yüzde bin 50 oranında bir artış yaşanmıştır. Bu artışlar sonucunda, toplam hane başına aidat ve doğal gaz gideri 2018 yılının Ocak ayında 332 TL iken, 2025 yılının Ocak ayında 3 bin 100 TL'ye çıkarak yüzde 833 oranında bir artış göstermiştir."

"İnternet hizmetlerine yapılan sürekli zamlar dijital hizmetleri lüks hale getirdi"

Gürer ayrıca, aynı hanenin 2016 yılının nisan ayında doğal gaz fatura tutarının 5 lira 50 kuruş olduğunu ve bu tutarın 2025 yılının Ocak ayında 360 TL'ye yükseldiğini belirtti.

İnternet hizmetlerindeki fiyat artışlarına da dikkat çeken Gürer, 2018 yılının Ocak ayında 57 TL olan internet faturasının, 2025 yılında 599 TL'ye yükseldiğini söyledi. Bunun yüzde 950'lik bir artış anlamına geldiğini belirten Gürer, "İnternet gibi dijital hizmetler artık yaşamın vazgeçilmez bir parçası oldu. Ancak bu hizmetlere yapılan sürekli zamlar, vatandaşın internet hizmeti almasını bile lüks hale getirdi" dedi.

Gürer, "İki kişilik  hanede, 2025 yılının Ocak ayında internet, aidat, elektrik, doğal gaz ve apartman doğal gaz kullanımından daire başına düşen ödemelerle birlikte toplamda bu kalemler için 4 bin 441 TL ödeme yapmak zorunda kaldılar" ifadesini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparsalan Bayraktar'ın soru önergesine verdiği cevabı da hatırlatan Gürer, Türkiye genelinde 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde borçlar nedeniyle 42 bin 104 meskenin elektriği, 126 bin 788 meskenin doğal gazının kesildiğini ifade etti.

"Bu artışlar sürdükçe, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılaması daha da zorlaşacak"

Gürer, bu durumun vatandaşların temel hizmetlere erişimde yaşadığı büyük sıkıntıları gösterdiğini belirterek "İktidarın enflasyonla mücadelede yetersiz kaldığı bir dönemde, enerjiye erişim her geçen gün daha da zorlaşıyor" dedi.

AKP'nin ekonomi politikalarına ve seçim şarkısının sözlerine atıfta bulunan Gürer, "Türkiye'nin geldiği noktada 'Nereden Nereye Geldi Türkiye' şarkısının sözleri adeta bir özet niteliğinde. Ekonominin her alanındaki bu büyük çöküş, halkın sırtındaki ağır yükü artırmıştır" ifadelerini kullandı. Gürer, iktidarın acilen halkın yaşam standartlarını iyileştirecek adımlar atması gerektiğini belirterek, "Bu artışlar sürdükçe, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılaması daha da zorlaşacak. Emekli, asgari ücretli nasıl sağlıklı yaşasın. Derin yoksulluk yaşanıyor"uyarısında bulundu.

"Vatandaşın yaşamını ekonomik krizle iyice daraldı"

Niğde'de iki kişinin yaşadığı bir hanede dahi enerji ve internet giderlerinin yıllar içinde ciddi artış yaşandığına değinen Gürer, şunları kaydetti:

"Emekli, asgari ücretli, dar gelirli yalnızca bu giderlerini ödediğinde gelirinin üçte birini bu giderlere ayırmak durumunda kalıyor. İnternette, elektrikte, doğal gazda ve apartman giderlerinde ortaya çıkan tablo, Niğde gibi iki kişinin yaşadığı bir dairede dahi enerji giderlerindeki bu artışın vatandaşın ekonomisini zorladığını gösteriyor. Ayrıca su faturalarında da bir yılda önemli bir artış oluştu. Niğde'de zorunlu hane gideri dahi bu denli katlamışken büyük şehirlerdeki vatandaşlar ne yapsınlar? Büyük şehirlerde apartmanların aidatları da daha yüksek, buna benzer giderler de daha fazla ve gelirler her yerde aynı. Yaşam o kadar zorlaştı ki, bu iki kişilik bir hanenin Niğde ilindeki giderlerinde açıkça görülüyor… Vatandaşın yaşamını ekonomik krizle iyice daraldı. İnternet erişiminden, elektrik kullanımına, doğal gazdan ısınma giderlerine  ve çeşmeden akan suya kadar vatandaş olabildiğince tasarruf yapmasına rağmen, geliri giderini karşılamayacak noktaya gelmiş bulunuyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Gürer: Ekonomik Kriz Vatandaşın Cebini Zorluyor - Son Dakika

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