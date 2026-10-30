CHP'li Gürer, Göreme'de 3 kişinin öldüğü peri bacası çökmesine tedbir çağrısı yaptı - Son Dakika
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CHP'li Gürer, Göreme'de 3 kişinin öldüğü peri bacası çökmesine tedbir çağrısı yaptı

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CHP\'li Gürer, Göreme\'de 3 kişinin öldüğü peri bacası çökmesine tedbir çağrısı yaptı
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CHP\'li Gürer, Göreme\'de 3 kişinin öldüğü peri bacası çökmesine tedbir çağrısı yaptı
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CHP Niğde Milletvekili Gürer, Göreme'de yağış nedeniyle çökerek üç kişinin ölümüne yol açan peri bacası alanında inceleme yaptı. Gürer, iklim değişikliği ve ani hava değişimlerinin tarihi dokuları tehdit ettiğini belirterek yürüyüş güzergahlarında önlem alınmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Nevşehir'in Göreme beldesinde yağış nedeniyle çöken ve üç vatandaşın hayatını kaybettiği peri bacasında incelemelerde bulunarak küresel iklim değişikliği ile ani hava değişimlerinin tarihi dokuları tehdit ettiğine dikkati çekti. Gürer, "Bundan sonraki süreçte özellikle benzer durumların yaşanmaması için bugünden önlemler geliştirilmeli. Önlemin öncelikli olması, bazı bölgelerin yaya yürüyüş yolu olmaktan çıkarılmasıyla da ilgili olduğunu düşünüyoruz" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP heyeti ile birlikte Nevşehir'in Göreme beldesinde, Açık Hava Müzesi girişinde yağış nedeniyle çöken peri bacasının bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Gürer, incelemelerin ardından Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ü ziyaret ederek, Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay ile bir araya geldi. Gürer ayrıca, çökme esnasında yaralanan vatandaşları da hastanede ziyaret etti.

Çöken peri bacasının bulunduğu alanda açıklamalarda bulunan Gürer, toprak kayması sonucu üç vatandaşın hayatını kaybetttiğini hatırlatarak, "Kapadokya, Dünya Miras Listesi'nde yer alan göz bebeğimiz, her yıl 3 milyon 500 bin turistin geldiği çok önemli bir turizm merkezi" dedi.

Küresel iklim değişikliğinin farklı etkilerinin gıdada ve farklı alanlarda ortaya çıktığına dikkati çeken Gürer, "Özellikle tarihi doku içinde ortaya çıkan sorunları gözlemlemek gerekiyor. Ani hava değişimleri, sıcaklık artışı, kuraklığın varlığı, dolu, don, yağmur, sel; tarihi dokuları dolaylı olarak da olsa tehdit ediyor. Bunun için yeni bir çalışmaya Türkiye genelinde de ihtiyaç var" şeklinde konuştu. Gürer, şu ifadeleri kullandı.

"Ortaya çıkabilecek sorunları öngörmek gerekiyor ve bu anlamda gerekirse Kapadokya'da da bazı noktalarda, yürüyüş noktalarında toprak kayması riski de dikkate alınarak buna izin verilmemeli. Bu anlamda görüşlerimizi paylaştık, ifade ettik. Çünkü Türkiye'de bu bölgenin dışında da başka tarihi dokularda benzer olayların yaşanma ihtimali varlığını koruyor ve buraya binlerce turist geliyor. Çok önemli bir merkez. Özellikle peribacaları dünya genelinde hem ünlenen hem de görülmek istenen bir nokta. Buradaki gezi güzergahlarını, farklı dünya ülkelerinde olduğu gibi belli bir kontrole ve sınırlamaya tabi tutmanın ihtiyaç olduğu da bu olayla görüldü. Ders alınmalı ve bundan sonraki süreçte özellikle benzer durumların yaşanmaması için bugünden önlemler geliştirilmeli. Çünkü yapı olarak altta kalan toprağın dokusunun zayıf olması, üstteki peribacasının daha sert bir toprak yapısından oluşması bu güzelliği binlerce yıldır bu bölgede ayrı bir özellik olarak ortaya çıkardı.

"GEREKEN TEDBİRLER BİR AN ÖNCE ALINMALI"

Aşırı yağmur, ani hava değişiklikleri, toprak kaymalarını beraberinde getirmesi bundan sonra da benzer sorunların yaşanmasını olası kılıyor. Bunu ortadan kaldırabiliriz. Yine binlerce turist bölgede, bununla ilgili yapılacak çalışmalar öngörüye dayalı, tedbir amaçlı olmalı. Sayın Vali'nin buradaki yaklaşımı, olay bölgesine neredeyse ekiplerden önce gelerek müdahale etmesi önemli, değerli. Bundan sonraki süreç içinde bu olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler bir an önce alınmalı. Görüldüğü gibi ara toprak yollar var. İnsanlar buralardan gezerek buraların içine giriyorlardı ya da kenarlarından görüntü alıyorlardı. Onun için önlemin öncelikli olması, bazı bölgelerin yaya yürüyüş yolu olmaktan çıkarılmasıyla da ilgili olduğunu düşünüyoruz."

Kaynak: ANKA
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