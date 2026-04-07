CHP'li Gürer'den Tarımda Girdi Maliyetleri ve Pestisit Uyarısı

07.04.2026 17:30
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, basın toplantısında tarımdaki girdi maliyetlerinin yükselişi ve pestisit kullanımındaki risklere dikkat çekti. Elektrik zamlarının sulama maliyetlerini artıracağını ifade eden Gürer, Türkiye'nin pestisit kullanımını dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, düzenlediği basın toplantısında tarımda artan girdi maliyetleri ve pestisit kullanımındaki risklere dikkat çekti. Gürer, mazot, gübre, tohum, elektrik ve işçilik giderlerindeki yükselişin üretimi riskli hale getirdiğini ifade ederek, "Üretim giderek zorlaşıyor. Her gün zam yağıyor" dedi.

Gürer, elektriğe gelen yüzde 25'lik zammın sulama maliyetlerini artıracağını ve bunun su fiyatlarına en az yüzde 40 oranında yansımasının beklendiğini belirtti. Ayrıca, pestisit kullanımındaki artışa dikkat çekerek denetimlerin yetersiz olduğunu savundu ve "Tarım zehirleri de fiyatları katladı. Hem tarım zehirine mecburuz hem yanlış kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Marketlerde pestisit analizli ürün satışının yaygınlaştırılması gerektiğini söyleyen Gürer, Avrupa Birliği'nden gelen uyarılara da değindi. Türkiye'nin AB'den en çok pestisit bildirimi alan ülkeler arasında ikinci sırada yer aldığını belirterek, riskli ürünlerin başında biber, domates ve narın geldiğini açıkladı.

Gürer, Türkiye'de pestisit kullanımının özellikle üretim merkezlerinde dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu vurguladı. Dünya ortalamasının yaklaşık 2.6 kg/ha olduğunu, Türkiye'nin ilk 10 üretim ilinde bu oranın 6.7 kg/ha'ya çıktığını söyledi. Denetimlerin artırılması, laboratuvar analizlerinin yaygınlaştırılması ve pestisitsiz üretimin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Sağlıklı topraklar ve insan yaşamı için pestisit zararları ortadan kaldırılmalıdır" diyerek açıklamasını tamamladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
Avcılar’da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı Avcılar'da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı
Bonnie Blue’dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
Edirne’de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi Edirne'de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi
Trump: İran’ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor

18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
