CHP'li Gürer'den Tarımda Girdi Maliyetleri ve Pestisit Uyarısı

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, düzenlediği basın toplantısında tarımda artan girdi maliyetleri ve pestisit kullanımındaki risklere dikkat çekti. Gürer, mazot, gübre, tohum, elektrik ve işçilik giderlerindeki yükselişin üretimi riskli hale getirdiğini ifade ederek, "Üretim giderek zorlaşıyor. Her gün zam yağıyor" dedi.

Gürer, elektriğe gelen yüzde 25'lik zammın sulama maliyetlerini artıracağını ve bunun su fiyatlarına en az yüzde 40 oranında yansımasının beklendiğini belirtti. Ayrıca, pestisit kullanımındaki artışa dikkat çekerek denetimlerin yetersiz olduğunu savundu ve "Tarım zehirleri de fiyatları katladı. Hem tarım zehirine mecburuz hem yanlış kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Marketlerde pestisit analizli ürün satışının yaygınlaştırılması gerektiğini söyleyen Gürer, Avrupa Birliği'nden gelen uyarılara da değindi. Türkiye'nin AB'den en çok pestisit bildirimi alan ülkeler arasında ikinci sırada yer aldığını belirterek, riskli ürünlerin başında biber, domates ve narın geldiğini açıkladı.

Gürer, Türkiye'de pestisit kullanımının özellikle üretim merkezlerinde dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu vurguladı. Dünya ortalamasının yaklaşık 2.6 kg/ha olduğunu, Türkiye'nin ilk 10 üretim ilinde bu oranın 6.7 kg/ha'ya çıktığını söyledi. Denetimlerin artırılması, laboratuvar analizlerinin yaygınlaştırılması ve pestisitsiz üretimin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Sağlıklı topraklar ve insan yaşamı için pestisit zararları ortadan kaldırılmalıdır" diyerek açıklamasını tamamladı.