CHP\'li Gürsel Erol, THY\'nin Elazığ\'daki Müdürlüğünün Muş\'a Bağlanmasına Tepki Gösterdi

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(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türk Hava Yolları'nın (THY) Elazığ'daki müdürlüğünün önce şube müdürlüğüne dönüştürülüp daha sonra Muş'a bağlanmasına tepki gösterdi. Erol, "Bu yanlıştan dönülmesi adına THY'ye çağrıda bulunuyorum. Bu yanlış ve hatalı kararın hemşehrilerimizin nezdinde silinebilmesinin tek yolu da THY'nin Elazığ'a hemen bölge müdürlüğü açmaktır" dedi.

CHP'li Gürsel Erol, THY'nin Elazığ'daki müdürlüğünün önce şube müdürlüğüne çevrilerek Malatya'ya bağlanması ve daha sonra 6 Şubat depremleri gerekçe gösterilerek Muş'a bağlanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bu durumun büyük bir hata olduğunu belirten Erol, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"THY ülkemizin en önemli kuruluşlarından biri olmakla beraber günümüzde bir dünya markası haline gelmiştir. Elazığımız da tıpkı THY gibi kadim ve tarihe damga vurmuş bir kenttir. İlimiz birçok bölge müdürlüğünü de bünyesinde bulundurarak tüm bölgesine hizmet vermektedir. Aynı zamanda Elazığ'da yetişen birçok bürokratımız da ülkemizin önemli kuruluşlarında ciddi işler yapmaktadır. Bu doğrultuda böylesine kadim ve konumu açısıyla stratejik bir kente yapılan bu haksızlık çok büyük bir yanlıştır. Bu yanlıştan dönülmesi adına THY'ye çağrıda bulunuyorum. Elazığ'ın Muş iline bağlanması asla kabul edilebilir değildir. Bu yanlış ve hatalı kararın hemşehrilerimizin nezdinde silinebilmesinin tek yolu da THY'nin Elazığ'a hemen bölge müdürlüğü açmaktır. Sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz."