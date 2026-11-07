CHP\'li Gürsel Tekin Düzce\'de kayınvalidelere dikkat edilmesini istedi

(DÜZCE) - CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, "Siyasette bu yolsuzluk ve arsızlık olunca doğal olarak vatandaşa derin bir yoksulluk kalıyor. Son günlerde Pandora'nın kutusu açıldı ama bu devam edecek mi? Devam etmesi lazım. Düzce'de bütün siyasetçilere çağrıda bulunmak istiyorum: Özellikle bakanlara, bakan yardımcılarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama görevi olan milletvekillerine, seçilmiş belediye başkanlarına ve onların özellikle kayınvalidelerine dikkat etmemiz lazım" dedi.

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, partisinin Düzce İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Düzce'de işsizlik, esnafın kepenk kapatması ve icra dosyalarındaki artışın önemli sorunlar olduğunu belirten Tekin, Türkiye'nin 81 ilinde benzer sorunların yaşandığını ifade etti. Tekin, "Bu sorunların temel kaynağı, herhangi bir savaşa ya da başımıza gelen büyük bir felakete dayanmıyor. Elbette zaman zaman sorunlar yaşadık ama temel sorun ne yazık ki siyasetteki zenginleşmenin Türkiye'yi yoksullaştırdığını bütün Düzceli dostlarımızın bilmesi lazım" dedi.

Siyasetteki yolsuzlukların vatandaşları yoksulluğa sürüklediğini savunan Tekin, siyasetçilerin mal beyanları ile fiili ekonomik durumlarının karşılaştırılması gerektiğini söyledi.

"KAYINVALİDELERE DİKKAT ETMEMİZ LAZIM"

Tekin, "Siyasette bu yolsuzluk ve arsızlık olunca doğal olarak vatandaşa derin bir yoksulluk kalıyor. Son günlerde Pandora'nın kutusu açıldı ama bu devam edecek mi? Devam etmesi lazım. Düzce'de bütün siyasetçilere çağrıda bulunmak istiyorum: Özellikle bakanlara, bakan yardımcılarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama görevi olan milletvekillerine, seçilmiş belediye başkanlarına ve onların özellikle kayınvalidelerine dikkat etmemiz lazım. Yani takdir edersiniz ki yasamız gereği seçildiğiniz zaman mal beyanında bulunuyorsunuz. Şimdi mal beyanlarıyla fiili durumlara baktığımızda durumun ne kadar vahim olduğunu görebilirsiniz" diye konuştu.

"DEVLETİN TAŞIYLA DEVLETİN KUŞUNU VURAN SİYASETÇİLER..."

Kamu arazilerinin ve Hazine'ye ait taşınmazların belirli kişilere aktarıldığını ileri süren Tekin, bakanların, bakan yardımcılarının ve yakınlarının devletle iş yapan müteahhitler olamayacağını belirtti. Tekin, "Devletin taşıyla devletin kuşunu vuran siyasetçiler olduğu sürece ülkemizde vatandaşlarımızın yoksulluktan, sefaletten kurtulma şansı yoktur" dedi.

Siyasi partilere çağrıda bulunan Tekin, kamu kurumlarıyla iş yapan milletvekili, belediye başkanı ve kamu yöneticilerinin partilerinden ihraç edilmesi gerektiğini savundu. Siyasi partilerin kendi içlerinde denetim mekanizmalarını işletmesi gerektiğini belirten Tekin, "Eğer devlette iş yapıyorsa, derhal partinizden üyeliklerine son vereceksiniz. Niye vermiyorsunuz? Niçin savcılara bırakırsınız? Bilmez misiniz kendi içinizdeki insanların ne yaptığını? Biliyorsunuz. Niye? Çünkü büyük suç ortaklığı oluştu" ifadelerini kullandı.

"NEREDEN BULDUN YASASI YÜRÜRLÜĞE KONULSUN"

İmar uygulamalarında kamuya ait arsaların düşük bedellerle belirli kişilere verildiğini öne süren Tekin, İstanbul'da Hazine arazileri, deprem toplanma alanları ve orman vasfını kaybetmiş alanlara ilişkin rant iddialarını uzun süredir gündeme getirdiğini söyledi. Türkiye'de siyasi etik yasasının çıkarılması gerektiğini vurgulayan Tekin, kamu yöneticileri, belediye başkanları, milletvekilleri ve bakanları kapsayacak şekilde "Nereden buldun" yasasının yeniden yürürlüğe konulmasını istedi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ÇAĞRISI

Uyuşturucu kullanımının Düzce'de de ciddi bir sorun olduğunu belirten Tekin, suça bulaşan ve kayıp çocukların sayısının arttığını ifade etti. Uyuşturucu sorununun toplumun farklı kesimlerine yayıldığını kaydeden Tekin, TBMM'ye çağrıda bulunarak hızlı şekilde araştırma ve soruşturma komisyonu kurulmasını istedi. Tekin, "Aksi takdirde 3-5 yıl sonra sorunun daha derin bir noktaya gideceğini görüyoruz" dedi.

"ÇETELER CENNETİNE DÖNÜŞTÜ"

Gazetecilerin fon soruşturması kapsamında esik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Tekin, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi halinde çok sayıda kişinin ortaya çıkacağını söyledi. Türkiye'de arsa, imar, ihale, uyuşturucu, dolandırıcılık ve bahis çeteleri bulunduğunu öne süren Tekin, "Çeteler cennetine dönmüş" değerlendirmesinde bulundu. Tekin, soruşturmanın hangi siyasi iradeye kadar uzanırsa uzansın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

"TÜRK SİYASETİNİN ANA SORUNU YALAN"

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkındaki bir soru üzerine Tekin, yargılama süreci devam ederken kimsenin peşinen yargılanmaması gerektiğini belirtti ve "Yalan söylemeyeceksiniz kardeşim. Türk siyasetinin en ana sorunu yalan. Yalan söylemeyeceksiniz, hak yemeyeceksiniz. Olmamış bir şeyi olmuş gibi anlatmayacaksınız" dedi.

"CHP, HİÇ CHP'Lİ OLMAYANLARIN YÜZÜNDEN PARAMPARÇA OLDU"

YENİ Parti ile olası diyalog ve ittifak konusundaki bir soruya ise Tekin, şu yanıtı verdi:

"Biz İstanbul'da ilk geldiğimiz günden itibaren sorunun çözümü konusunda elimizden gelen bütün gayreti sarf ettik. Yapamadık, olmadı. Yani büyük olasılıkla kusur belki biraz da bizde diye sayıyorum. CHP, arasındaki bu sorunun müteahhitlerle müşahitler arasındaki bir kavgadan kaynaklandığını, altını çizerek Düzce'den söylemek istiyorum. Bir daha söylüyorum: Müşahitlerle müteahhitler arasındaki kavgadan kaynaklı oldu. Keşke arkadaşlarımız müşahitlerden yana tavır koymuş olsalardı. İçinizde bir sürü eski CHP'li var. CHP, hiç CHP'li olmayanların yüzünden paramparça oldu.

Bakın, 43 yıllık CHP'liyim, bunların hiçbirini tanımıyorum. (Adem Soytekin, Aziz İhsan Aktaş, Murat Gülibrahimoğlu'nun fotoğraflarını göstererek) Nasıl sızdılar, nasıl itirafçı oldular ve bunların partiye gelmesini kim sağladıysa, işte arınma dediğimiz budur bizim. Yoksa bizlerin herhangi bir kişisel husumeti yok. İşte bu vatandaşlar, bunlar son dönemlerde, yani 2020'lerden, 2021, 2022'de bir kısım siyasetçilerin, parti geçmiş dönemdeki yöneticilerinin yol açmış olduğu bir süreç olmuş ve bu süreçte ne yazık ki büyük olumsuzluklar, sıkıntılar yaşandı. Biz bunlarla ayrışalım, helalleşelim dedik.

Partimiz müşahitlerle ayakta kalsın, bu müteahhit ilişkileriyle siyaset ilişkilerini ayrıştıralım derken olmadı ve arkadaşlarımız ayrıldılar. Bize ne diyorlar? 'Butlan' ya kardeşim, şu arama motoruna girin, butlanın ne olduğunu okuyabilirsiniz. Butlan 'yok sayılan'dır. Yani tertemiz mazisi olan bir siyasi partinin kongresini ne yazık ki sakat bir hale getirince bu karar verildi. Bütün buna rağmen biz ayrışmadan yana değildik. Ama ben bir şeye güveniyorum: Bizim seçmenimiz doğası gereği doğru neredeyse orada odaklanacaktır."