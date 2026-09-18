CHP'li İlgezdi'den Şimşek'e köprü ve otoyol özelleştirmesi soruları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li İlgezdi'den Şimşek'e köprü ve otoyol özelleştirmesi soruları

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP\'li İlgezdi\'den Şimşek\'e köprü ve otoyol özelleştirmesi soruları
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. İlgezdi, işletme hakkı devri ihalelerinde geçiş garantisi verilip verilmeyeceğinin ve imtiyaz süresinin açıklanmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, "Özelleştirilecek hatların mevcut yıllık net gelir akışı ile devir bedelinin bugünkü net değeri kıyaslandığında, kamu lehine oluşan finansal çıkar oranı yüzde kaçtır? Devri planlanan otoyol ve köprülerin özelleştirme ihalelerinde 'İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi' taslaklarında imtiyaz süresi ne kadar olarak öngörülmektedir" sorularını yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki köprü ve otoyolların işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergenin gerekçesinde hazırlıkların kamu yararı ve mali disiplin açısından telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını belirten İlgezdi, "Yurttaşın vergileriyle inşa edilen köprü ve otoyolların işletme hakkının devri planlanmaktadır. Geçmişte Kamu-Özel İşbirliği projelerinde uygulanan döviz garantili modelin Hazine üzerinde yarattığı ağır fatura ortadayken, mevcut kamusal altyapının da benzer bir kar garantisi düzenine teslim edilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Özelleştirme planlarının şeffaflıktan uzak yürütüldüğünü, bütçe dengesini ve yurttaşın ulaşım hakkını doğrudan tehdit ettiğini söyleyen İlgezdi, devir ihalelerinde özel şirketlere araç geçiş garantisi verilip verilmeyeceğinin kamuoyuna derhal açıklanması gerektiğini vurgulayarak, "Halkın vergileriyle yapılmış yollarda yüklenici firmalara döviz kuru endeksli araç geçiş garantisi verilmesi, kamu kaynaklarının belirli şirketlere aktarılması anlamına gelir. Bununla birlikte tarife belirleme yetkisinin tamamen işleticiye bırakılması ya da KGM'nin Yİ-ÜFE tavan şartının devre dışı kalması halinde yurttaş fahiş geçiş ücretleriyle karşı karşıya kalacaktır. Ulaşım kamusal bir haktır; tavan fiyat denetiminden yoksun bir imtiyaz modeli yurttaşı mağdur edecektir" dedi.

Sayıştay denetim raporlarında devredilen yollardaki bakım ve onarım aksaklıklarının açıkça yer aldığını hatırlatan İlgezdi, "Sayıştay'ın KGM ve ÖİB denetim raporları, bakım-onarım yükümlülüklerinin devredilen firmalarca zamanında yerine getirilmediğini defalarca ortaya koymuştur. Şartnamelere yüksek oranlı teminatlar ve ağır cezai yaptırımlar eklenmezse, şirketler tahsilatı yapacak, bakım ve onarım maliyetleri ise yine kamunun sırtına yıkılacaktır. Ayrıca güzergahlardaki akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri ve ticari alanların devasa kira gelirlerinin kime aktarılacağı, kamu lehine ne kadarlık bir net finansal değer üretildiği kamuoyuna şeffaf biçimde açıklanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Özelleştirme kapsamına alınacak hatlarda görev yapan personelin akıbetine de dikkat çeken İlgezdi, "Söz konusu otoyol ve köprülerde yıllardır gece gündüz çalışan kadrolu ve sözleşmeli KGM emekçilerinin özlük hakları, nakil süreçleri ve istihdam güvenceleri 4046 sayılı Kanun çerçevesinde netleştirilmemiştir. Ne kamusal altyapımızın geleceğinin ne de emekçilerimizin kazanılmış haklarının belirsizliğe terk edilmesine göz yummayacağız" dedi.

İlgezdi, Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"Mevcut ve olası özelleştirme ihalelerinde, yüklenici/devralan firmalara araç geçiş garantisi verilmesi planlanmakta mıdır? Planlanıyorsa, garanti ödemelerinde döviz kuru endekslemesi (ABD Doları/Avro) yerine TL bazlı endeksleme yapılmasına dair bir düzenleme öngörülmüş müdür?

İşletme hakkı devredilecek hatlarda tarife belirleme yetkisi tamamen özel işleticiye mi bırakılacaktır, yoksa KGM tarafından belirlenen yıllık Yİ-ÜFE artış tavanı şartı aranacak mıdır?

Sayıştay'ın KGM ve ÖİB denetim raporlarında yer alan 'bakım-onarım yükümlülüklerinin devredilen firmalarca zamanında yerine getirilmemesi' riskine karşı, özelleştirme şartnamelerine hangi cezai şartlar ve teminat oranları eklenmiştir? Özelleştirilecek hatların mevcut yıllık net gelir akışı ile devir bedelinin bugünkü net değeri (NPV) kıyaslandığında, kamu lehine oluşan finansal çıkar oranı yüzde kaçtır? İhale muhammen bedeli belirlenirken son 5 yılın ortalama araç geçiş verileri nasıl modellenmiştir?

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde söz konusu otoyol ve köprülerde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelin özelleştirme sonrası özlük hakları, nakil süreçleri ve istihdam güvenceleri 4046 sayılı Kanun'un 22. maddesi kapsamında nasıl planlanmıştır?

Devredilecek güzergahlardaki akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri ve ticari alanların kiralama gelirleri işletmeci firmaya mı devredilecektir, yoksa bu gelirler Hazine portföyünde mi tutulacaktır?

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'un 15. maddesi uyarınca, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki köprü ve otoyolların işletme hakkı devri (İHD) yöntemiyle özelleştirilmesi süreçlerinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yürütülen güncel bir değer tespiti veya hukuki altyapı çalışması bulunmakta mıdır?

Devri planlanan otoyol ve köprülerin özelleştirme ihalelerinde 'İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi' taslaklarında imtiyaz süresi ne kadar olarak öngörülmektedir? Bu sürelerin tespitinde hangi ekonomik ömür ve iskonto oranları esas alınmıştır?"

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiGamze Akkuş İlgezdiMehmet ŞimşekEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
Ankara’da kontak kapatma eylemine erteleme Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti Ankara'da kontak kapatma eylemine erteleme! Otobüsçüler akaryakıta gelen 40 liralık zamma isyan etti
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
Sürpriz atama İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Sürpriz atama! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi
Kasapta yüzlerce kilo bozuk et ele geçirildi Vatandaşı alenen zehirleyeceklerdi Kasapta yüzlerce kilo bozuk et ele geçirildi! Vatandaşı alenen zehirleyeceklerdi
Binlerce kişinin banka hesabı bahis sitelerinde kullanılmış Eskişehir’de 2 tutuklama Binlerce kişinin banka hesabı bahis sitelerinde kullanılmış! Eskişehir'de 2 tutuklama
12:41
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
12:16
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
11:43
Kazıklanmamak için neler yapmış Fenerbahçeli yıldızın eşinden bomba paylaşım
Kazıklanmamak için neler yapmış! Fenerbahçeli yıldızın eşinden bomba paylaşım
11:20
Türk futbolunda bir devir kapandı Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
Türk futbolunda bir devir kapandı! Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
11:12
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
10:37
Kandil yine işi yokuşa sürüyor Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 12:46:37. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li İlgezdi'den Şimşek'e köprü ve otoyol özelleştirmesi soruları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement