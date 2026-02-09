CHP'li Kadınlardan, Dilek Kaya İmamoğlu'na Destek Açıklaması: Ailelere Dokunmayı Bırakın

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP'li kadın meclis üyeleri ve kadın belediye başkanları, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve ailesine yönelik arttığını belirttikleri hukuki baskılara ve "aileler üzerinden yürütülen siyasi iklime" tepki göstermek amacıyla ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Adaleti susturup, hukuku siyasi aparata çeviremezsiniz. Bir iftira düzeni kurup, insanların ailesine, onuruna, namusuna dil uzatamazsınız. Artık ailelere dokunmayı bırakın" çağrısı yapıldı.

İBB CHP Grup toplantı odasında yapılan açıklamayı, İBB CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı okudu. Açıklamaya, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Ordu Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır ile kadın meclis üyeleri katıldı.

Açıklamayı okuyan İnanlı, son günlerde yargı eliyle eşi, abileri ve çocukları üzerinden Dilek Kaya İmamoğlu'na yönelik bir "direnç kırma" operasyonu yürütüldüğünü öne sürdü.

"Aileler üzerinden yapılan çirkin siyasete dur demek için buradayız"

Ülkü İnanlı, "Bizler bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li kadın meclis üyeleri ve kadın Belediye Başkanlarımız ile birlikte, yaratılan bu korku ikliminde, iktidar uğruna aileler üzerinden yapılan çirkin siyasete 'dur' demek için buradayız. Eşi 10 aydır Silivri zindanında tutuklu bir kadın, bir anne, bir eş, bir evlat Sayın Dilek Kaya İmamoğlu ve ailesine bugün yapılanlar, yargının siyasete alet edilmesinin geldiği son noktadır" ifadelerini kullandı.

"Ali Kaya tutuklandı… Delilsiz, tanıksız"

6 Şubat Cuma günü, bütün ülke 3 yıl önce yaşanan deprem felaketinin acılarını konuşurken bir tutuklama haberi daha alındığını aktaran İnanlı,

"Ali Kaya, Dilek Kaya İmamoğlu'nun abisi tutuklandı! Sadece bir iftira ile, Ali Kaya'nın hayatında görmediği, tanımadığı bir kişinin 4 yıl önce olduğunu iddia ettiği bir olay gerekçe gösterilip, delilsiz, tanıksız, 'atalım içeri sonra bakarız' denilen bir tutuklama daha. Ama hepimiz biliyoruz ki, Ali Kaya'nın tutuklanma nedeni sadece Sayın Dilek Kaya İmamoğlu'nun abisi olmasıdır! 8 ay önce yine hiçbir somut delil olmadan tutuklanan Cevat Kaya'dan sonra, Dilek Kaya İmamoğlu'nun cezaevine temelsiz bir şekilde gönderilen 2. abisi. Bir aileden 2 kardeş. Sayın Dilek Kaya İmamoğlu'nun canının 3 parçası, eşi ve 2 abisi bugün Silivri zindanlarında."

"Baba, oğul, torun ve dayıları aynı iddianame ile yargılanıyor"

Sayın Ekrem İmamoğlu'nun babasının emekli maaşına kadar haciz uygulandı. Oğlu Selim İmamoğlu, onurlu bir genç, sırf şirket kurduğu için medya önünde itibarı yerle bir edilmeye çalışıldı. ve bugün hayali iddialarla baba, oğul, torun ve dayıları aynı iddianame ile yargılanıyor. Peki tüm bunlar neden yapılıyor? Çünkü seçimlerde bir türlü yenemedikleri, İstanbul'un 3 kez seçilmiş Belediye Başkanı, 25 milyonun Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sevgili eşinin üzerine baskı kurulmak isteniyor. Çünkü kocasının yanında dimdik ve güçlü duran bir kadının direnci kırılmak isteniyor, savunmasız bırakılmak isteniyor.

"Mertçe siyasi rakiple mücadele edilir, aileler bu kavganın dışında tutulur"

100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde darbeler gördük, çok sert siyasi rekabetler gördük ama bu ülkede hiçbir zaman aileler, eşler, çocuklar siyasi ikbal uğruna zulme uğratılmadılar. Bu örf ve adetlerimizde yoktur, bu ahlak anlayışımızda yoktur. Mertçe siyasi rakiple mücadele edilir ancak aileler bu kavganın dışında tutulurdu! Hukuk devletinde elbette hiç kimse yargıdan muaf değildir. Herkes yargılanabilir ama hayali suçlamalarla, sırf baskı uygulamak için ailelere çamur atıp kimseyi itibarsızlaştıramazsınız. Vicdanı yok sayıp, ahlakı ayaklar altına alamazsınız. Adaleti susturup, hukuku siyasi aparata çeviremezsiniz. Bir iftira düzeni kurup, insanların ailesine, onuruna, namusuna dil uzatamazsınız. İtibar suikastlerini siyaset diye pazarlayamazsınız. Aziz milletimiz, tehdide, iftiraya, baskıya boyun eğmez. Aileye uzanan eli affetmez! Millet sizden sandıkta hesap sorar. Hukuk devleti ilkesini bugün yerle bir edenler unutmasın ki 'Hukuk bir gün herkese lazım olacaktır."

Açıklamayı, Dilek Kaya İmamoğlu'nun sözleri olduğunu belirttiği ifadelerle bitiren İnanlı, "Bu neyin kini? Bu neyin intikamı? Bu neyin bedeli? Topluma, vicdanlara ve geleceğimize ödetilen bu ağır bedelin bir açıklaması olmak zorunda. Sessizlik de artık bir cevap değildir. Açık, net ve dürüst bir açıklama istiyoruz herkesten! Artık ailelere dokunmayı bırakın!" ifadelerini kullandı.