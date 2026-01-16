Karabat'tan İktidara Sert Eleştiriler

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Akın Küçükkurt

(İZMİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İzmir'deki programlarının ardından CHP İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, İstanbul'daki billboard tartışmaları üzerinden iktidarı eleştirdi. Karabat, "İl başkanlığımız zaten İstanbulluya hakaretten dolayı bu konuyu dava konusu yapacak. Mahkemeye, savcılığa bu konuda suç duyurusunda bulunacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İzmir'de gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştiriler ve billboardlar üzerinden yürütülen kampanyalara sert tepki gösteren Karabat, ekonomik sorunların üzerinin örtülmeye çalışıldığını savundu. Karabat, "Türkiye'nin gerçek problemi emeklinin, asgari ücretlinin ve gençlerin hayatından çalınmasıdır" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İzmir programları kapsamında il ve ilçe yöneticileri, Bornova ve Karşıyaka belediye başkanlarıyla birlikte saha çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Vatandaşımızı dinledik, pazarları gezdik, Kent Lokantası'na, Kent Market'e gittik. Türkiye'nin gerçek gündeminin ekonomi olduğunu bir kez daha gördük" dedi.

"Düşman hukuku uygulaması var"

İstanbul'daki billboardlar üzerinden yürütülen kampanyaya değinen Karabat, "Birincisi, bu billboardları asan veren firma, sahibi bu grubu İBB operasyonunda içeri alındı. Aslında bu operasyonda İlbaklar gerekçe gösterilerek İBB'nin çalışanlarından birisi Murat Ongun da içeri alındı. Şimdi o firmaya aynı zamanda el konulmuştu. Şimdi görüyoruz ki İlbaklar dışarıda, temel sefer bu firmayı yeniden sahiplerine geri vermiş. Onlar yeniden eskiden olduğu gibi AKP'yle iş ortaklıklarına devam ediyor. Ama İBB'nin çalışanları, medya işine çalışanları, kadın çalışanları, genç çalışanları, yetenekli çalışanları içeri tıkılıyor. Bir kere burada bir çelişki var ve bir düşman hukuku uygulaması var. Çok net bir şekilde şunu söylemek isterim: Bu problemli bir yalan" dedi.

"Emeklinin hayatından gidiyor"

Karabat konuşmasına şu şekilde devam etti:

"İkincisi daha kötü bir şey; ilanlarda insanların aklıyla dalga geçiyorlar. İçeriklere bakar mısın? Mezarlıklar geri satılmış. Bir tane yer göstersinler. Metrolar durdurulmuş. İstanbul'da metro açılışları devam ediyor, metro inşaatları da devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi borçlanmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aldığımız günkü borç dolar bazında ne ise bugün de aynısı. Birebir aynı. Arkadaşlarımız bunu bütçe görüşmelerinde açıkladılar. Bu örnekleri artırabiliriz. Ama gerçekten eğer 'hayatından gidiyor' diye bir ilan vereceklerse, emeklinin hayatından gerçekten gidiyor. Asgari ücretlinin hayatından gerçekten gidiyor. Bu ülkede eğitim görmüş, iş bulamayan üniversiteli öğrencilerin, gençlerin hayatından gerçekten gidiyor. Hatta o gençler Türkiye'den gidiyor. Dolayısıyla bu minvalde de il başkanlığımız zaten İstanbulluya hakaretten dolayı bu konuyu dava konusu yapacak. Mahkemeye, savcılığa bu konuda suç duyurusunda bulunacak.

"Az kaldı. Zamanı geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla buluşacağız"

Belli ki billboardlara ne zaman çok girer bir siyasi parti? Bir seçim atmosferine girer. Bir seçim varsa bu kadar çok büyük billboard çalışmaları yapılır. AKP'nin parası demek ki bol. Bu kaynakların da ayrıca açıklanması gerektiğini söylemekle birlikte şunu söylüyorum: Seçime bu kadar niyetliyseniz biz hazırız. Hemen yarın sandığı koyun. Millet size güle güle desin. Böylelikle milletin hayatından çalan siz, bu ülkeden gidin. Biz bu atmosferi eğer seçim atmosferine girmek olarak yorumlarsak memnuniyet diyoruz. Biz billboard hiç asmasak da insanların gönüllerine, beyinlerine, akıllarına ne yazdığımızı biliyoruz. Bu ülkenin daha güzel günlere ihtiyacı olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla billboardlarda ne yazdığı önemli değil, seçim sandıklarında ne yazdığı çok kıymetli ve önemlidir. Biz bir an önce, madem böyle billboard çalışmaları başladı, seçim tarihini ilan etmelerini bekliyoruz.

Biz vatandaşın gerçek derdine derman olmak için bugün önemli şeyler yaptık. Kent Kasabası'nda başladık. Kent Bostanı'nda hasat yaptık. Kent Lokantası'na gittik, Kent Market'e gittik ve onun peşinden de yine pazarları gezerek vatandaşlarımızın eksiklerini, ihtiyaçlarını yerinde gördük. Şimdi şunu gördük: Bir kilogram zeytin alan vatandaşın artık iki yüz elli gram zeytin aldığını ve sofrasındaki zeytinin sayılabilir hale geldiğini, sayısının düştüğüne tanıklık ettik. Dolayısıyla Türkiye'nin gerçek problemi budur. Ben bu problemi çözecek ekonomi politikalarının ve kadrolarının Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğunu biliyorum. Vatandaşlarımıza söylüyorum: Az kaldı. Zamanı geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla buluşacağız.

"Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir"

Buradan İzmir'e yapılan haksızlıklara da bugün il başkanımızla beraber tanıklık ettik. Yatırım bütçelerinde İzmir'in metrolarına üç bin lira, beş bin lira pay ayıranlara da İzmir sandıkta gereken desteği verecektir. Ama AKP'de siyaset yapanlara buradan bir şey söylüyorum: ya sizin siyaset yaptığınız ile yatırım bütçesinde metroya üç bin lira pay ayrılmasına hiç utanmıyor musunuz? Üç bin lirayla bir yemek yiyebiliyor musunuz? Beş bin lirayla bir yemek yiyebiliyor musunuz? Siz İzmir'de koskoca siyasetçilersiniz. AKP'nin üst üste yöneticilerisiniz. Bu kadar mı basit misiniz? Bu kadar mı basit misiniz? Bu yatırım bütçelerinden bunlar geçerken görmüyor musunuz? Bari hiç açıklama yapmayın da biz de onu görmeyelim. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ben arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. İzmir il örgütünü de gücüyle birlikte Türkiye'de iktidara geleceğiz. Anketler konusu çok basit arkadaşlar. Türkiye'de yapılan bütün kayda değer araştırmalarda ki buna AKP'ye en yakın firmalar da dahildir, Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 35'lerin üzerinde oy almaktadır. 35, 36, bazen 40, bazen 40,7. Dolayısıyla 19 Mart'tan bugüne kadar Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İlk yapılacak genel seçimde de Türkiye'nin iktidar partisidir. Bunu paylaşmak isterim."

"Halka dokunan sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kaldı bu ülkede"

Öte yandan AK Partili Eyyüp Kadir İnan'ın, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a yönelik sözlerine CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç yanıt verdi. Güç, "Üstü suçluluk psikolojisi üzerine yapılmış bir açıklama aslında. AKP siyaseti artık şeyden yok: Biz şunu yaptık, biz bunu yaptık, biz bu icraatları yaptık, biz bu yatırımları yaptık. İcraat tamamen siyaseten çıkmış durumda. Şu anda AKP siyaseti, onlar şunu yapmakta biraz zorlanıyorlar. Şunu yaparken şu hatayı yapıyorlar. Çünkü artık halka dokunan sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kaldı bu ülkede. Halka direkt ulaştıran yine Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak kaldı. O yüzden halka dokunan, halkın derdiyle dertlenen ve onun gerçekten problemlerine çözüm getiren yine Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. O yüzden biz şunu görüyoruz: İlk seçimde, önümüzdeki ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin iktidar partisi olarak gelecek ve bu gerçekten Türkiye'deki bu büyük sorunu, hem ekonomik sorunu, hem sosyal sorunu, hem eğitim sorununu çözecek tek parti olduğunu görüyoruz. O yüzden kendilerinin siyaset olarak artık bittiklerini buradan dile getirmek istiyoruz" yanıtını verdi.

CHP'li Karabat'ın Bornova Belediyesi'ndeki ziyaretinde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise Doğanlar Stadı'yla ilgili yeni bir ihale sürecini başlatacaklarını belirterek, "Bornova, Türkiye'de futbolun ilk oynandığı ve en çok futbol kulübünün bulunduğu yer. Spor kulüplerimizin ihtiyacını karşılamak için Doğanlar Stadı'nda kapsamlı bir düzenleme ihalesine çıkıyoruz" diye konuştu.