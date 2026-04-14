CHP'li Karaca'dan Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma İzni Verilmesine Tepki

(ANKARA) - CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma iznine tepki gösterdi. Karaca, AK Parti tarafında benzer iddialarda geçmişte işlem yapılmadığını savundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında Karabük mitingine belediye araçlarının gönderildiği iddiasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmesine yazılı açıklamayla tepki gösteren CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca Ak Partili Belediye örneğini verdi. "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kiralanmış olan bir araç AK Parti'nin Denizli milletvekiline tahsis edilmiş ve onun tarafından kullanılmıştır" diyen Karaca, şunları söyledi:

"Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş hakkında, Karabük mitingine belediye araçlarının gönderildiği iddiasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi. Neymiş olay? Soruşturma izni verilen yazıda İçişleri Bakanı diyor ki: 'Her ne kadar ilgilinin herhangi bir şekilde bu araçlarla ilgili bir imzasına, bir görev onayına veya onayladığına ilişkin bir bulguya rastlanamamış olsa da hayatın olağan akışı gereğince bilgisi olmaması gibi bir durum söz konusu değildir. O nedenle soruşturma izni veriyoruz.' Biz de şimdi iktidarın belediye başkanları arasında yargı sopasını kullanırken ve soruşturma iznini verirkenki ikiyüzlülüğünü ortaya çıkaracağız. Biliyorsunuz, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığımızda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kiralanmış ya da belediyeye ait araçlar AK Parti il başkanlıklarına tahsis edilmişti. Hatta bu kiralanan ya da tahsis edilen araçların birçoğunda aynen şu şerh yazıyordu, yazılı ve belgeli."

O teftiş kurulu raporunda diyor ki o belgelerin altında; 'seçim döneminde kullanılmak üzere', yani seçim döneminde kullanılmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'deyken AK Parti il başkanlıklarına araç tahsis edildi. Belgeli, ispatlı. Bu teftiş kurulu raporu üzerine İçişleri Bakanlığına yapılan müracaatta İçişleri Bakanlığı diyor ki: 'Bu konuda görevi kötüye kullanma gibi bir durum söz konusu olmadığı düşüncesiyle soruşturmaya gerek yoktur.' Aynı şekilde Denizli Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında partimiz Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanıldığında yapılan incelemede, Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı açıklamalarda da görüleceği üzere, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kiralanmış olan bir araç AK Parti'nin Denizli milletvekiline tahsis edilmiş ve onun tarafından kullanılmıştır.

"Adaletin terazisi her tarafı eşit tartmalı"

Şimdi buradan savcılara, İçişleri Bakanlığına sesleniyorum: Mansur Yavaş başkanımız hakkında bilgisi, onayı, imzası olmadığı halde soruşturma izni veriyorsanız eğer; ispatlı, belgeli, 'seçim döneminde kullanılmak üzere' diye yazan ve AK Parti'nin il başkanlıklarına tahsis edilen araçlarla ilgili neden soruşturma açmıyorsunuz? 2024 yılında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılan Denizli Büyükşehir Belediyemizde, AKP'nin milletvekiline, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından parası ve kirası ödenen bir aracın tahsis edilmesi ve kullandırılması karşısında neden sessizliğinizi koruyorsunuz? İkiyüzlülük burada işlememeli. Burada adalet, Mansur başkanımız için izin veriliyorsa –ki imzası, bilgisi, onayı olmadığı net bir şekilde İçişleri Bakanlığı yazısında var– diğerleri ispatlı, belgeliyken neden onlar hakkında işlem yapmıyorsunuz?

Buradan savcılara sesleniyorum, buradan Cumhuriyet başsavcılarına sesleniyorum: Her iki belediyenin, hem İstanbul hem Denizli Büyükşehir Belediyesinin uhdesinde olan ancak AK Partili milletvekiline, 'seçim döneminde kullanılmak üzere' diye yazdığı halde belgeli olan bu tahsislerle ilgili soruşturma açın, yargılayın. Adaletin terazisi her tarafı eşit tartmalı. Adaleti temsil eden o heykeli hatırlayın; gözü bağlıdır. AK Partili belediyelere mubah olup, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere izni ve onayı olmadığı açıkça belirtilmiş olmasına rağmen soruşturma izni verilmesi şeklindeki bu ikiyüzlü anlayışı lütfen siz sona erdirin."