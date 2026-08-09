Yıldırım Kaya’dan Malatya’da CHP’ye birlik çağrısı: “CHP’yi korumak, Cumhuriyeti korumaktır”

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti içi eğitim çalışmaları kapsamında bulunduğu Malatya'da düzenlediği basın toplantısında, parti içi birlik çağrısı yaptı. Kaya, "Cumhuriyeti korumak, Cumhuriyet devrimlerini yaşatmak için CHP'yi koruyacağız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni korumak demek, Cumhuriyeti korumak demektir" dedi.

CHP Malatya İl Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısına, il ve ilçe yöneticileri katıldı. Malatya'daki yönetici eğitimini, İsmet İnönü'ye adadıklarını belirtti. Kaya, CHP'nin tarihsel mirasına sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Cumhuriyeti koruyabilmemiz için Cumhuriyetin muhafızı olan CHP'ni korumamız lazım. Eğer İsmet İnönü'ye, Mustafa Kemal Atatürk'e, onun yoldaşları olduğunuzu iddia ediyorsanız bugün size düşen görev CHP'ni korumaktır. CHP'yi tahrip ederek, yıkarak, yok ederek Cumhuriyet'in yıkılacağını da herkesin bilmesi gerekir. Ama hiç Hiç kimse unutmasın. Yedi düvele karşı nasıl mücadele etmişsek şimdi de Cumhuriyeti korumak, Cumhuriyet devrimlerini yaşatmak için CHP'yi koruyacağız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni korumak demek, Cumhuriyeti korumak demektir."

"KAYISI ÜRETİCİSİNİ TÜCCARA MAHKUM ETTİNİZ"

Malatya ekonomisinin temel ürünlerinden kayısıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ey siyasi iktidar! Sen Malatya'da kayısı üreticilerinin adına festivaller düzenliyorsun. Ey Büyükşehir Belediye Başkanı, bunları yapıyorsun. Peki bu kayısı üreticilerinin sorunlarına bir kıdım, çözüm ürettin mi? Niye Toprak Mahsuller Ofisi kaysıyı alım yapmıyor? Niye taban fiyatı açıklamıyor? Açıklayacaklarmış. Ne zaman? Dalda kayısıyı bitecek. Tüccar kayısıyı toplayacak. Daha sonra bunlar taban fiyatı açık. Bir Anadolu'da bir laf var. 'Geçti borun pazarı, sür eşeğini Niğde'ye' diye. Kayısı üreticisini siz tüccara mahkum ettiniz. Ama bu mahkumiyet bir gün sonra son bulacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla birlikte bu sorunlar mutlaka ve mutlaka çözülecek. Kayısı üreticisinin perişan olmayacağı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin taban fiyatı üretime başlamadan açıklandığı bir dönemi yaşatacağız. Esnafın kredi borçlarının faizin faizi bileşik faiz sistemine son vereceğiz. Tarım Kredi Kooperatiflerinde yaşanan o faiz sistemini çiftçiyi, esnafı faiz batandan kurtaracak adımları mutlaka atacağız. Mazotun, gübrenin, ilacın fiyatları düşürülmeden kayısı fiyatlarını istediğiniz kadar yükseltin, sorunu çözemezsiniz."

"MALATYA'DA EĞİTİMİN YENİDEN AYAĞA KALKMASI GEREKİYOR"

Deprem sonrası Malatya'daki eğitim altyapısına da değinen Kaya, şunları söyledi:

"Siz ne verdiniz Malatya halkına? Seçim zamanı gösterdiğiniz vaatler asla bizim karnımızı doyurmuyor. Ben bir eğitimciyim. Malatya'da okullar yıkıldı. Bazı okullar ayakta kalan okullara depremzedelerin ev sahipliği yaptığı okullar. Eğer siz okulları, hastaneleri, devlet kurumlarını sağlam yaparsanız o kurumlar çökmediğinde Malatya'da bir başka yerde depremde insanların sığınacağı yer olur. Ama siz de biliyorsunuz ki depremde ilk yıkılan kamu binaları ya da cami minareleri. Neden? Neden bunlar yapılıyor? Verdiğiniz ihaleyi eğer yandaşlara verirseniz o ya demirden çalar ya çimentodan çalar ama çaldığı bizim hayatımızdır. Bizim canlarımızı bizden çalıyor. Bunun için Malatya'da Eğitimin yeniden ayağa kalkabilmesi için okulların derslik ihtiyaçlarının tamamlanması gerekiyor. Öğretmen açığının kapatılması gerekiyor."

"MUHALEFETİN BİRLİĞİNİ SAĞLAMAK GEREKİYOR"

Türkiye'deki sorunların çözümünün iktidar değişikliğiyle mümkün olduğunu savunan Kaya, "Bu sorunların çözüm adresi halkın iktidarıyla mümkündür. Tek adam rejiminin değiştirilmesi yüzde 50 artı 1 ile mümkündür. Bunu gerçekleştirmek için sadece Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde birliği değil bir bütün olarak muhalefetin birliğini sağlamak Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yeniden Halil İbrahim sofrasını kurmaktan geçiyor. Biz yeniden Halil İbrahim sofrasını kuracağız. Cumhuriyetten vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Hukuktan vazgeçmeyeceğiz. Adaletten Vazgeçmeyeceğiz. Emeği, üretimi, halkın iradesini savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Malatya yeniden ayağa kalkacak. Üreten Malatya yeniden kazanacak. Cumhuriyet kazanacak. Demokrasi kazanacak. Türkiye kazanacak. Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak" diye konuştu.