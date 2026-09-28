CHP'li Kaya, mesleki eğitimi çocuk emeği ve ucuz iş gücünden kurtarmayı hedefliyor - Son Dakika
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CHP'li Kaya, mesleki eğitimi çocuk emeği ve ucuz iş gücünden kurtarmayı hedefliyor

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CHP\'li Kaya, mesleki eğitimi çocuk emeği ve ucuz iş gücünden kurtarmayı hedefliyor
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CHP, mesleki eğitime odaklanan kurumsal yapıyı hayata geçirip Köy Enstitüleri anlayışını çağın teknolojileri ve yeni nesil mesleklerle buluşturacağını duyurdu. CHP'li Yıldırım Kaya, hedefin mesleki eğitimi çocuk emeği ve ucuz iş gücü anlayışından kurtarmak olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP'den mesleki eğitime ilişkin yapılan açıklamada, "Mesleki eğitimi siyasetin tali bir başlığı olmaktan çıkarıyor, Türkiye'nin geleceğinin merkezine koyuyoruz. Köy Enstitülerinin üreterek öğrenen, öğrenirken üreten anlayışını çağın teknolojileri ve yeni nesil mesleklerle buluşturmak için mesleki eğitime doğrudan odaklanan kurumsal yapımızı hayata geçiriyoruz" denildi.

CHP'nin sosyal medya hesabından mesleki eğitime ilişkin bir video klip yayımlandı. Paylaşımda, "Mesleki eğitimi siyasetin tali bir başlığı olmaktan çıkarıyor, Türkiye'nin geleceğinin merkezine koyuyoruz. Köy Enstitülerinin üreterek öğrenen, öğrenirken üreten anlayışını çağın teknolojileri ve yeni nesil mesleklerle buluşturmak için mesleki eğitime doğrudan odaklanan kurumsal yapımızı hayata geçiriyoruz. Çünkü her genç, emeğinin karşılığını alacağı bir mesleği ve kendi geleceğini kurabileceği bir Türkiye'yi hak ediyor." ifadelerine yer verildi.

"GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN BİLGİYİ BECERİYE, BECERİYİ ÜRETİME DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Video klipte ise şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyetin eğitim anlayışı, bilgiyi yaşamla ve üretimle buluşturan güçlü bir miras bıraktı. Köy Enstitüleri, eğitimin yalnızca bilmek değil; öğrenmek, uygulamak ve üretmek olduğunu gösterdi. Bugün de güçlü bir gelecek için eğitimin bilgiyle sınırlı kalmaması; bilginin beceriye, becerinin mesleğe, mesleğin ise üretime dönüşmesi gerekiyor. Mesleki eğitim, emeğin ve üretimin buluştuğu noktadır. Bir meslek yalnızca sınıfta değil; toprakta, atölyede, fabrikada ve sahada, deneyimle öğrenilir.

Cumhuriyet Halk Partisi Eğitim Politikaları Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü olarak sözümüz şu: Değişen teknoloji ve üretim biçimleriyle birlikte mesleki eğitim de gelişmeli. Gençlerimizin çağın ihtiyaçlarına uygun bilgi ve beceriler kazanması sağlanmalıdır. Eğitimden üretime uzanan güçlü bir gelecek için bilgiyi beceriye, beceriyi üretime dönüştürüyoruz. Üreten Türkiye, güçlü gelecek."

YILDIRIM KAYA: AMACIMIZ, MESLEKİ EĞİTİMİ ÇOCUK EMEĞİ VE UCUZ İŞ GÜCÜ ANLAYIŞINDAN KURTARMAK

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, ise paylaşımı alıntılayarak, "Eğitim Politikaları Genel Başkan Yardımcılığımıza bağlı Mesleki Eğitim Koordinatörlüğümüz çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız; mesleki eğitimi çocuk emeği ve ucuz iş gücü anlayışından kurtarmak; öğrencilerimizin nitelikli eğitim aldığı, meslek edindiği, emeğinin ve geleceğinin güvence altında olduğu bir sistemi kurmak. 'Mesleki eğitim, sömürünün değil; üretimin, bilginin ve güvenceli geleceğin kapısı olmalıdır.'" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA
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