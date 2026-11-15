CHP\'li Kaya, Osmaniye\'de yaklaşık 25 bin vatandaşın kadastro sorununu gündeme getirdi

(OSMANİYE) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Osmaniye'de yaptığı konuşmada, "Osmaniye'nin bereketli toprağı, çalışkan insanları ve üretim gücü var. İhtiyacı olan şey, kaynakları adaletle dağıtan, üretimi ve emeği önceleyen bir yönetim anlayışıdır. Osmaniye'nin kaderi yoksulluk değildir! Osmaniye'nin kaderi işsizlik değildir! Osmaniye'nin kaderi göç değildir" dedi.

CHP Parti Okulu İl Yönetici Eğitimi, Osmaniye'de düzenlendi. Programda konuşan CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, sözlerine, Osmaniyeli üreticilerin yaşadığı sorunlardan bahsederek başladı. Kaya, şunları kaydetti:

"Osmaniye denince akla yer fıstığı gelir. Yer fıstığı bu kentin yalnızca tarımsal ürünü değil; çiftçinin alın teri, esnafın ekmeği, binlerce ailenin geçim kaynağıdır. Ancak bugün yer fıstığı üreticisi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Mazot, gübre, tohum, sulama ve işçilik maliyetleri artıyor. Üretici hasat döneminde ürününü değerinde satamıyor. Depolama ve pazarlama olanakları yetersiz kaldığında çiftçi tüccarın belirlediği koşullara mahküm oluyor. Osmaniye'nin yer fıstığı değerliyse, onu üreten çiftçinin emeği neden değersizleştiriliyor?

Bizim çözümümüz açık ve somuttur: Öncelikle yer fıstığında alım garantisi ve üreticiyi koruyan taban fiyat güvencesi oluşturacağız. Üretici daha ekim yapmadan hangi koşullarda ürününü satacağını bilecek. Açıklanacak fiyat, üretim maliyetini karşılayacak ve çiftçiye makul bir kazanç sağlayacak. Tarımsal destekler hasattan sonra değil, çiftçinin ekim döneminde ihtiyaç duyduğu zamanda ödenecek.

"OSMANİYE'NİN YER FISTIĞINDAN DOĞAN ZENGİNLİK, ÖNCE OSMANİYELİ ÜRETİCİNİN SOFRASINA YANSIMALI"

İkinci olarak, yer fıstığı üreticilerinin kooperatifleşmesini güçlendireceğiz. Üreticiler kooperatifler aracılığıyla ortak depolama, kurutma, işleme, paketleme ve pazarlama tesislerine kavuşacak. Osmaniye yer fıstığı yalnızca ham ürün olarak satılmayacak; işlenmiş, markalaşmış, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülecek. Üçüncü olarak, sulama maliyetlerini düşürecek güneş enerjisi yatırımlarını destekleyecek, üreticinin uygun koşullarda finansmana erişimini sağlayacağız. Hedefimiz yalnızca bir yıllık ürünün satılması değil, yer fıstığı üreticisinin geleceğinin sürdürülebilir biçimde güvence altına alınmasıdır. Çiftçi gelecek yıl da üretim yapabileceğinden emin olmalı, gençler baba toprağını terk etmek zorunda kalmamalıdır. Osmaniye'nin yer fıstığından doğan zenginlik, öncelikle Osmaniyeli üreticinin sofrasına yansımalıdır."

"OSMANİYELİ YURTTAŞLARIMIZ İKİNCİ SINIF VATANDAŞ DEĞİLDİR"

Osmaniye'nin yıllardır çözüm bekleyen bir başka önemli sorunun da yaylalarda ve eski yerleşim alanlarında yaşanan kadastro ve mülkiyet mağduriyeti olduğuna dikkat çeken Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize aktarılan bilgilere göre yaklaşık 25 bin vatandaşımız, kadastro çalışmalarından kaynaklanan mülkiyet sorunları nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır. Nesillerdir kullanılan evler, bahçeler ve araziler üzerindeki hakların belirsizliği yurttaşlarımızı zor durumda bırakmaktadır. Karadeniz'de ve başka bölgelerde benzer sorunların çözümü için adımlar atılmışken Osmaniye'de bu mağduriyet neden devam ediyor? Osmaniyeli yurttaşlarımız ikinci sınıf vatandaş değildir.

"25 BİN İNSANIN MÜLKİYET SORUNU GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"

Çağrımız açıktır: Kadastro uyuşmazlıkları yeniden incelenmeli, tarihi kullanım ve mülkiyet belgeleri dikkate alınmalı, hak sahiplerinin mağduriyetini giderecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Vatandaşlarımızın yıllardır kullandığı taşınmazlar üzerindeki hakları, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde güvence altına alınmalıdır. 25 bin insanın mülkiyet sorunu görmezden gelinemez! Bu konunun takipçisi olacağız. Osmaniye'de çözümsüz bırakılan sorunların çözümü için mücadele edeceğiz.

Osmaniye esnafı kira, elektrik, vergi ve kredi borçları altında ayakta kalmaya çalışıyor. Emeklinin maaşı daha cebine girmeden tükeniyor. Küçük esnafa düşük faizli, uzun vadeli kredi sağlanmalı; vergi ve sosyal güvenlik borçları ödeme gücüne uygun biçimde yapılandırılmalıdır. Emekli aylıklarının insanca yaşamaya yetecek düzeye çıkarılması, en düşük emekli aylığının 40 bin lira olması için mücadele edeceğiz. Emeklilik, bir ömür çalışmış insanlarımız için yoksulluğa mahkümiyet olamaz."

6 Şubat 2023 depremlerinin Osmaniye'de büyük acılara neden olduğunu kaydeden Kaya, şunları söyledi:

"Kaybettiğimiz bütün yurttaşlarımızı rahmetle anıyorum. Depremin üzerinden üç yılı aşkın süre geçti. Ancak yalnızca konut teslim etmek hayatın normale döndüğü anlamına gelmez. Depremzedelerin işe, gelire, güvenli okullara ve sağlıklı yaşam koşullarına ihtiyacı vardır. Depremden etkilenen küçük işletmelere yeniden kuruluş hibesi ve faizsiz kredi sağlanmalı, altyapı eksiklikleri giderilmeli, okullar ve kamu binaları bağımsız denetimlerle güvenli hale getirilmelidir. Deprem doğal afettir; ancak ihmal ve denetimsizlik siyasi sorumluluktur.

"GENÇLERİMİZİ GÖÇE DEĞİL, ÜRETİME VE GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ"

Osmaniye'nin gençleri kendi memleketlerinde çalışabilmeli, aile kurabilmeli, geleceklerini burada planlayabilmelidir. Organize sanayi bölgeleri, meslek liseleri ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi arasında istihdam odaklı iş birliği kurulmalıdır. Gençlere ücretli staj ve nitelikli mesleki eğitim olanakları sağlanmalı, yeni yatırımlarda yerel istihdam desteklenmelidir. Kadınların ve gençlerin kuracağı üretim kooperatiflerine başlangıç sermayesi ve pazarlama desteği verilmelidir. Gençlerimizi göçe değil, üretime ve geleceğe hazırlayacağız."

"BİR TAS SICAK ÇORBAYI ÇOCUKLARIMIZDAN ESİRGEYEN ANLAYIŞ, SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI OLAMAZ"

Ülkedeki eğitim politikalarını eleştiren Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün köy okullarının kapanması, taşımalı eğitim, öğretmen açığı ve depremden etkilenen okulların fiziki koşulları çözüm bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığına soruyorum: Osmaniye'de kaç köy okulu kapalı? Kaç öğretmen açığı var? Depremden etkilenen bütün okullar güvenli hale getirildi mi? Bu soruların yanıtlarını kamuoyuyla paylaşın! Bir tas sıcak çorbayı, bir kalıp sabunu, bir rulo tuvalet kağıdını çocuklarımızdan esirgeyen anlayış sosyal devlet anlayışı olamaz.

Çözümümüz açıktır: Her öğrenciye en az bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek ve temiz içme suyu sağlayacağız. İhtiyaç duyulan köy okullarını yeniden açacak, öğretmen açığını kadrolu atamalarla gidereceğiz. Her okula yeterli temizlik ve güvenlik personeli görevlendireceğiz. Uyuşturucu, sanal kumar, akran zorbalığı ve okul şiddetine karşı psikolojik danışmanlar ve sosyal hizmet uzmanlarıyla koruyucu destek sistemi kuracağız. Milli Eğitim Bakanlığının 2027 bütçe teklifi yaklaşık 2 trilyon 459 milyar lira. Ancak eğitim yatırımlarının payı yalnızca yüzde 7,75. Bütçe yalnızca rakam değildir, siyasi tercihtir! Bizim tercihimiz; parasız, bilimsel, güvenli ve nitelikli kamusal eğitimdir.

Parti Okulu İl Yönetici Eğitimimizin amacı, yaşadığımız kentin sorunlarını bilmek, çözüm önerilerini geliştirmek ve bunları halkımızla buluşturmaktır. Biz yalnızca seçim dönemlerinde halkın kapısını çalan bir siyasi anlayışı kabul etmiyoruz. İl ve ilçe örgütlerimizle, kadın ve gençlik kollarımızla Osmaniye'nin her mahallesine, her köyüne ulaşacağız. Yer fıstığı üreticisinin alım güvencesini, çiftçinin üretim maliyetini, kadastro mağdurunun mülkiyet sorununu, esnafın borcunu, emeklinin geçim sıkıntısını ve gençlerin işsizlik kaygısını gündemimizden düşürmeyeceğiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar hedefi yalnızca hükümeti değiştirmek değil, halkın yaşamını değiştirmektir.

Osmaniye'nin bereketli toprağı, çalışkan insanları ve üretim gücü var. İhtiyacı olan şey, kaynakları adaletle dağıtan, üretimi ve emeği önceleyen bir yönetim anlayışıdır. Osmaniye'nin kaderi yoksulluk değildir! Osmaniye'nin kaderi işsizlik değildir! Osmaniye'nin kaderi göç değildir! Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak, sosyal devleti güçlendirmek ve halkımızı hak ettiği refaha kavuşturmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Osmaniye üretecek, çiftçi kazanacak, emek kazanacak, gençler kendi topraklarında geleceğini kuracak! Osmaniye kazanacak, Türkiye kazanacak."