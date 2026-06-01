CHP'li Kış: Ekonomi Büyümüyor, Borçlanma Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Kış: Ekonomi Büyümüyor, Borçlanma Artıyor

01.06.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülcan Kış, Türkiye'de borçların 6,7 trilyona ulaştığını, gerçek ekonominin borç olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TÜİK'in açıkladığı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla sonuçlarına ilişkin, "Bir tarafta yüzde 2,5 büyüme rakamı var, diğer tarafta 6,7 trilyon liralık vatandaş borcu ve 25 milyon icra dosyası. Bu ülkede büyüyen ekonomi değil, borçtur" açıklamasını yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklanan büyüme rakamlarının toplumun yaşadığı ekonomik tabloyla örtüşmediğini öne süren Kış, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İktidar büyüme rakamlarını anlatıyor ama vatandaş ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor. İnsanlar artık maaşlarıyla değil kredi kartlarıyla yaşamaya çalışıyor. Bayramda milyonlarca vatandaş torununa harçlığı, çocuğuna bayramlığını, sofrasına etini kredi kartıyla aldı. Çünkü insanların cebinde para kalmadı. Emeklinin maaşı, asgari ücretlinin geliri temel ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. Vatandaş artık borcunu borçla kapatmaya çalışıyor. Bir kredi kartından çekip diğerinin borcunu ödüyor. Kredi çekip kart kapatıyor. Borcuna takla attırabilen bir ay daha nefes alıyor. Bunu başaramayan ise icra kapısında buluyor kendini."

"HER GÜN BİRAZ DAHA FAZLA İNSAN KREDİ KARTINA, KREDİYE VE BORCA MAHKUM HALE GELİYOR"

Merkez Bankası ve bankacılık verilerine göre vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 6 trilyon 608 milyar liraya ulaştığını belirten Kış, varlık yönetim şirketlerine devredilen borçlarla birlikte toplam finansal borcun 6 trilyon 740 milyar lira olduğunu kaydetti. Kış, "Bu rakam artık sadece ekonomik bir veri değil, milyonlarca ailenin yaşadığı geçim krizinin fotoğrafıdır. Her gün biraz daha fazla insan kredi kartına, krediye ve borca mahküm hale geliyor" ifadelerini kullandı.

İcra dairelerindeki tabloya da dikkati çeken Kış, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bugün icra dairelerinde bekleyen dosya sayısı 25 milyona dayanmış durumda. Bu rakamın olduğu bir ülkede vatandaşın ekonomik refahından söz edemezsiniz. İnsanlar borçlarını ödeyemediği için icralık oluyor, esnaf borcunu çeviremiyor, emekli kredi kartı ekstresini bekler hale geliyor. Bir tarafta yüzde 2,5 büyüme rakamı var, diğer tarafta 6,7 trilyon liralık vatandaş borcu ve 25 milyon icra dosyası. Gerçek ekonomi işte budur. Bu ülkede büyüyen ekonomi değil, borçtur. Büyüyen kredi kartı ekstreleridir. Büyüyen icra dosyalarıdır. Vatandaşın refahı artmıyorsa, alım gücü yükselmiyorsa, insanlar borçla yaşamaya mahküm ediliyorsa o büyüme rakamı kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Kış: Ekonomi Büyümüyor, Borçlanma Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayısın son gününde kar sürprizi Mahsur kalan vatandaşlar var Mayısın son gününde kar sürprizi! Mahsur kalan vatandaşlar var
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu 370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı
Nijerya’nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri Galatasaray taraftarı şoke oldu Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey... Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

11:40
Dünya Kupası’nda uygulanacak yeni kural görüntülendi, anında gol oldu
Dünya Kupası’nda uygulanacak yeni kural görüntülendi, anında gol oldu
11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:51
Denizli’deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
10:33
ABD’li yayıncıya İstanbul’da taksi şoku Kartından 7 bin 300 TL çektiler
ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler
09:57
Netanyahu: Beyrut’un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 11:46:21. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Kış: Ekonomi Büyümüyor, Borçlanma Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.