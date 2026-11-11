CHP\'li Kuşoğlu: "Şu anda bir Altılı Masa söz konusu olsaydı bu fon soygunu nedeniyle iktidar değişirdi"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, " Altılı Masa'ya ne kadar ihtiyaç var, şimdilerde daha iyi anlıyoruz. Şu anda bir Altılı Masa söz konusu olsaydı bu fon soygunu nedeniyle iktidar değişirdi. Bugün muhalefette bir ittifak çatısına dünden daha çok ihtiyaç var" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Nefes gazetesine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fon krizi nedeniyle iktidarın istifa etmesi gerektiğini belirten Kuşoğlu, şunları söyledi:

"İlk teşhisimiz şuydu: Siyasilerle, bürokrasinin yani devlet gücünü elinde tutan bir grup kadronun vatandaşı soyması. Maalesef bu doğru çıktı. Geçen hafta Adalet Bakanı bunun bir organizasyon içinde yapıldığını söyledi. İşin içinde bürokratlar ve siyasiler var. İki siyasi ve birçok bürokrat tutuklandı ancak çok daha fazla bürokrat ve özellikle siyasinin cezalandırılması gerekiyor. Kesinlikle bir örgüt işi bu. Fon soygunu için kurulmuş bir örgüt değil ama zaman içinde buraya evrilmiş. Çürümeyi görüyoruz. Devlet anlayışının oturmadığı yerde bu tür organizasyonların olması çok anormal değil. Adını koyalım: Devlet gücünü elinde tutanların vatandaşını soyması. 'Devlet' demiyorum, 'Devleti elinde tutan güç' diyorum. İktidarın gitmesi gerekiyor. Bu fon olayında gördük; bu iktidar gitmeli. İstifa etmeliler. Böyle bir devlet anlayışı olamaz. Ben de merak ediyorum nereye kadar uzanacak? Cumhurbaşkanı'nın da dediği gibi sonuna kadar gitmeleri gerekiyor. Böyle bir liste var. Kimlerin olduğu belli, açıklanmıyor. Hala iktidar bu isimleri korumaya çalışıyor. Çünkü kendisini korumaya çalışıyor."

"BUGÜN ALTILI MASA'YA NE KADAR İHTİYAÇ VAR"

Kuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde adayınız kim?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bakın bu sistemde partiler iktidar olmuyor, cumhurbaşkanı ve kabinesi yönetiyor. Altılı Masa'ya, Millet İttifakı'na ne kadar ihtiyaç var, şimdilerde daha iyi anlıyoruz. Şu anda bir Altılı Masa söz konusu olsaydı bu fon soygunu nedeniyle iktidar değişirdi. Geçen dönem Sayın Kılıçdaroğlu'nun inşasını yaptığı masa olsaydı iktidar bu durum karşısında ayakta duramazdı. Bugün muhalefette bir ittifak çatısına dünden daha çok ihtiyaç var. Yüzde 50 artı 1 diyorsunuz. Formül bu. Yüzde 60 alsanız bile iktidar olamıyorsunuz parti olarak. Ama cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 artı. Mansur Bey partimizden seçilen bir arkadaşımız. Mansur Bey'e 'Hayır' demeyiz. Ancak, adaydan ziyade prensip olarak bir araya gelmemiz gerektiğini öne çıkarmalıyız. Bugüne kadar hep aynı hata yapıldı. İsimler öne çıkarıldı. İsimlerden önce ortak bir aday etrafında birleşilmesi öne çıkarılmalı. Maalesef muhalefet dağıtılmış durumda. Sadece CHP değil tüm muhalefet sıkıntılı. ve birbiriyle uğraşıyor. Maalesef Altılı Masa yok. Önemli olan Millet İttifakı'nın tekrar kurulmasıdır. Yüzde 50 artı 1'i gündeme getirecek olan masadır. Bütün partilerle ittifak yapılabilir. Ama sadece DEM'le yapılacak bir ittifak yeterli olmaz. Altılı Masa'da olduğu gibi milliyetçi-muhafazakar partilerle de buluşmak gerekiyor."

CHP MİLLİ GÜVENLİK MANİFESTOSU AÇIKLAYACAK

Yakın zamanda milli güvenlikle ilgili bir manifesto açıklayacaklarını belirten Kuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mayısta butlan kararı çıktı. Parti 37. kurultayda seçilen yönetime devredildi. Bu CHP için çok ağır bir yaralanma durumuydu. Mutlak butlan kararı çok ağır bir karardı. Arkasından ayrılma geldi. 91 vekil koptu, belediye başkanlarının üçte ikisi gitti. Üyelerimizin yüzde 40'ı ayrıldı. O zamandan bu yana toparlamaya çalışıyoruz. İki hedefimiz var: Birincisi, bu ağır yaraları sarmak. Partiyi toparlamaya çalışıyoruz. İkincisiyse dünyada yeni bir düzen söz konusu. Teknolojinin, sosyolojinin getirdiği yeni bir dönem var. Bu siyaseti de çok etkiliyor. Değişim kaçınılmaz, ülkelerin yeniden milli güvenlik politikalarını belirlemeleri gerekiyor. Türkiye için de böyle bir durum var. Bir milli güvenlik belgesi yayımlandı ama Türkiye'nin daha kapsamlı bir milli güvenlik politikasına ihtiyacı var. Biz yeni dünya düzeninde nerede olacağız? Olması gereken yere hangi politikalarla ulaşılacak? Bunlara hem devletin hem de siyasi partilerin cevap vermesi gerekiyor. Gördüğümüz kadarıyla hiçbir siyasi parti bu konuyla uğraşmıyor. Partiler birbirleriyle uğraşıyor, birbirleri içindeki kadrolarla uğraşıyorlar. Ahlaki, etik yönden bir çöküş var. Bu önemli konuyla ilgili partilerin çalışması yok.

CHP'nin var mı? Var. Hem partinin ağır yaralarını onarmaya çalışıyoruz hem de yeni dönemde yeni dünya düzeninde nasıl politikalar uygulanması gerektiğini oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu da bir manifestoyla duyuracağız yakın zamanda. Çekirdek ekip dışında, üniversite hocaları, akademisyenler ve güvendiğimiz partili isimlerden de istifade etmeye çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak ben koordine ediyorum.

Manifestonun adı 'Yeni dünya düzeni içerisinde, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında uygulanması gereken politikalar.' Bu dönemi nasıl algılıyoruz, neler yapmamız gerekir? İlk yüzyılda cumhuriyet bir uzlaşma yaşadı. Anadolu'da devlet kuruldu. Tebaa olan Anadolu insanı vatandaş oldu ve bir Türk ulusu oluşturduk. İkinci yüzyılda da bunu aşıp, bölgesel güç olmamız lazım. Niteliklerini kaybetmeye yüz tutmuş birçok devlet var ve Türkiye kendi kimliğini koruyan, güçlenen bir devlet olarak kalmalıdır. Amacımız bu."

"ZAMANIN LEHİMİZE DEĞİŞECEĞİNİ BİLİYORUZ"

Kuşoğlu, "CHP'ye karşı bir öfke oluştu, duygusal kopuş yaşanmıştı. Bunu nasıl yeneceksiniz? Bu kopuşu engelleyebiliyor musunuz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yeterince güçlü bir iletişim stratejisine sahip değiliz. Farkındayız. Eskisi gibi televizyonlarımız, gazetelerimiz yok. Onlar daha fazla propaganda yapıyor. Mutlak butlanın neden olduğunu biz anlatamadık, onlar farklı anlattılar. 38'inci kurultayda bazı nahoş olaylar oldu ve maalesef bu arkadaşlarımız tarafından yapıldı. Ama sanki bizim tarafımızdan yapılmış gibi bir durum ortaya konuldu. Bunu başardılar. Dolayısıyla yeterince başarılı politika uygulayamadık. Zaman istiyor. Ama dört-beş ay önceye göre de durum daha iyi. Dört parça olan CHP tabanının ikisi Yeni Parti'de, birisi bizde, birisi de kararsız görünüyor. Zaman içinde lehimize değişeceğini de biliyoruz. O tabanı kazanmamız lazım. Bu durum böyle devam ederse hepimiz kaybedeceğiz, bunu görmek gerekiyor.

"ERKEN SEÇİM ZORUNLU"

Sonuç olarak biz erken seçim taraftarıyız. Türkiye'nin ağır sorunları var. Ekonomik sorunlar milli güvenlik sorunu boyutuna ulaştı. Sadece ekonomi değil, yolsuzluk da buna dahil. Erken seçim zorunlu. Tartışılmaması gerekiyor. Bu koşullarda iktidarın işine seçim gelmez. Bize göre iktidar yerel seçimlerde ikinci parti durumuna düşmüştü. CHP birinci partiydi. O günden itibaren CHP'nin erken seçimi zorlaması gerekiyordu. 'Siz halktan aldığınız gücü kaybettiniz, bundan sonra ülkeyi yönetmeye devam edemezsiniz' demek lazımdı. Denilmedi. Hatta denilmediği gibi; 'Erken seçim istemiyoruz' açıklaması yapıldı ve iktidarın yeniden güçlenmesine de fırsat verildi. Erken seçim tartışması Cumhurbaşkanı'nın görev süresi konusunda da önemli. Erken seçime Cumhurbaşkanı tarafından götürülürsek durum farklı, normal zamanda gidilirse farklı, Erdoğan'ın adaylığı açısından… Yerel seçimlerden bu yana erken seçim taraftarıyız.

Normal olarak Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha aday olamaması gerekiyor. Bu bizim açımızdan çok net. 2014'ten bu yana zaten cumhurbaşkanı. Uzun süreli iktidarlar yıpratıyor. Bunun hukuki gerekçesi oluşturulamaz. Siyaseten her şey mümkün ama mantıken iki kereden fazla aday olamaz. Tartışılacak bir tarafı yok."