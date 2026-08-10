CHP'li Meclis Üyesi AK Parti'ye Katıldı
Aydın İncirliova'da CHP'li Ömer Akdağ, AK Parti'ye üye oldu. Programda rozet takıldı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde CHP'li belediye meclis üyesi Ömer Akdağ AK Parti'ye üye oldu.
AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla partinin Aydın İl Başkanlığında program düzenlendi.
Burada konuşan İl Başkanı Mehmet Erdem, partinin 25 yıllık süreçte Türkiye'ye önemli hizmetler kazandırdığını belirterek, "İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da belediye hizmetlerini anlattı.
Programda AK Parti'ye geçen İncirliova ilçesinden CHP'li belediye meclis üyesi Ömer Akdağ'a parti rozeti takıldı.
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