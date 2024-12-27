CHP'de Parti Meclisi (PM) toplantısı bugün CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapıldı.
Toplantıda geçen hafta sonu Kars Sarıkamış İlçe Kongresi'nde yaşanan tartışma da gündeme geldi. Toplantıda, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in İl Başkanı Onur Uludaşdemir'e yönelik ifadeleri eleştiri konusu oldu.
Alp'in tartışmadaki ifadeleri nedeniyle disipline sevki oylandı. Parti Meclisi, oy birliği ile Alp'i kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Son Dakika › Güncel › CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi - Son Dakika
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