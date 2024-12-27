CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

emeklı maası..12500 den 15000 cıkacakmıs ..bunu bır halt gıbı sunmaya calısan akp lıler..bu dunya sızın eglenın bakalım..2500 tl ıle ne alınacak..??? ahrette hepınız ıle gorusecegız..oy verenlerede hakkım haram olsun..yazıtlerı basımıza tac ettıklerı ıcın..2500 bırsey zannedıyorlar..lan altı ustu..60 euro..bır yıldakı zam 60 euro..saka gıbı

Veysel Kalınsazlıoğlu:

Ben akp oy vermedim ama sizler gibi insanlar olduğu müttece vereceğim belediyeler ne kadar içiye maaş veriyor bir bak bakalım onudamı devlet karar veriyor. Hani adalet deniliyor ya madem adaletse bütün belediyedekiler aynı işi yapıyor eşitlensin maaşlar ozaman bende size hakkımı helal etmiyorum size verdiğim oyda haram olsun kandırdınız bizleri