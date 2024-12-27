CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi - Son Dakika
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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Sarıkamış İlçe Kongresi'nde il başkanı ile yaşadığı tartışma nedeniyle kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

27.12.2024 23:02  Güncelleme: 07:56
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CHP'de Parti Meclisi (PM) toplantısı bugün CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapıldı.

İLÇE KONGRESİNDE TARTIŞMA

Toplantıda geçen hafta sonu Kars Sarıkamış İlçe Kongresi'nde yaşanan tartışma da gündeme geldi. Toplantıda, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in İl Başkanı Onur Uludaşdemir'e yönelik ifadeleri eleştiri konusu oldu.

KESİN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Alp'in tartışmadaki ifadeleri nedeniyle disipline sevki oylandı. Parti Meclisi, oy birliği ile Alp'i kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Kaynak: ANKA

CHP Parti Meclisi, İnan Akgün Alp, Milletvekili, Sarıkamış, Politika, 3-sayfa, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Murat gelmez:
    emeklı maası..12500 den 15000 cıkacakmıs ..bunu bır halt gıbı sunmaya calısan akp lıler..bu dunya sızın eglenın bakalım..2500 tl ıle ne alınacak..??? ahrette hepınız ıle gorusecegız..oy verenlerede hakkım haram olsun..yazıtlerı basımıza tac ettıklerı ıcın..2500 bırsey zannedıyorlar..lan altı ustu..60 euro..bır yıldakı zam 60 euro..saka gıbı 47 53 Yanıtla
    Veysel Kalınsazlıoğlu:
    Ben akp oy vermedim ama sizler gibi insanlar olduğu müttece vereceğim belediyeler ne kadar içiye maaş veriyor bir bak bakalım onudamı devlet karar veriyor. Hani adalet deniliyor ya madem adaletse bütün belediyedekiler aynı işi yapıyor eşitlensin maaşlar ozaman bende size hakkımı helal etmiyorum size verdiğim oyda haram olsun kandırdınız bizleri 0 0
    Trgtyldz:
    bu yorumu beğenmeyenler kendileride emekli olduğu zaman anca anlar. şimdiki hükümete daha ağır kelimeler yazar merak etmeyin 0 0
    Ceylan Koyuncu:
    adamlar hem eyt birde maaş beğenmiyorlar hazinenin anahtarını verelim 0 0
    Ömer Faruk:
    Yok lan ahiretede talip adamlar dunyayida onlara bırakırsan ohoooo 0 0
  • huseyin ergun:
    Adamı böyle yerler. Chp parti içi demokrasi. Özgürlük düşünce özgürlüğü... Hepsi bu kadar. 83 12 Yanıtla
    Anti Trol:
    İyi de sana ne, oy verdiğin parti mi? 0 0
  • osman şahin:
    İnan akgün Alp çok değerli bir siyasetçi 37 24 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    CHP çürüyor gercekten 28 13 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    işte "nâdânını terk etmeyen, yaranı arzularmış" dedi niyazi mısri 24 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi - Son Dakika
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