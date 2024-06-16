CHP'li Milletvekili AVM Çalışanlarının Bayram İsteklerini Gündeme Taşıdı - Son Dakika
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CHP'li Milletvekili AVM Çalışanlarının Bayram İsteklerini Gündeme Taşıdı

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasını öngören teklifi TBMM Başkanlığı'na sunmalarının üzerinden 55 gün geçtiğini söyledi. Akdoğan, alışveriş merkezlerinde çalışanların bayramlarda sevdikleriyle birlikte olma taleplerini gündeme getirdi.

16.06.2024 10:19
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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasını öngören teklifi TBMM Başkanlığı'na sunmalarının üzerinden 55 gün geçtiğini söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda teklifin görüşülmesi çağrısında bulunan Akdoğan, "Alışveriş merkezi çalışanlarının bizden talebi bayramlarda hiç değilse ilk gün sevdikleriyle birlikte bir bayram sofrasında buluşabilmek oluyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bu taleplerin yoğunlaşmasıyla birlikte biz de konuyu gündemimize aldık ve hazırladığımız teklifi TBMM Başkanlığı'na sunduk. Çünkü herkes gibi onların da sevdikleriyle, aileleriyle bayramda bir arada bulunmak hakkı var" dedi.

CHP'li Akdoğan, alışveriş merkezlerinde çalışanların sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Akdoğan, Türkiye'de 446 alışveriş merkezi bulunduğunu, 16'sının ise inşaatının devam ettiğini hatırlatarak AVM'lerde çalışan sayısının 2 milyonu aştığını kaydetti.

"Teklifimizle üç temel alanda düzenleme yapılmasını öneriyoruz" diyen Akdoğan, şunları kaydetti:

"Öncelikle AVM'lerin Ramazan Bayramının ilk gününde, Kurban Bayramının ise ilk iki gününde kapanmasını önerdik. Böylece 2 milyon AVM çalışanı da bayramları bir nebze de olsa bayram gibi kutlasınlar istiyoruz. Resmi bayramlar ve genel tatil günlerinde de AVM'lerin kapalı olmasını teklif ettik. Son olarak hem çalışma barışını sağlamak hem de cadde ve sokaklarımızın ışığı esnafımızın giderek zorlaşan ekonomik koşullarda ayakta kalabilmelerine katkı sunabilmek için de AVM'lerin haftada bir gün kapalı olmasını zorunlu hale getirelim dedik. Ticaret Odaları ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliklerinin görüşleri alınarak ilgili belediyeler ve valiliklerin koordinasyonunda bu günün belirlenmesini teklif ettik."

Akdoğan, TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifin Komisyon'da 55 gündür bekletildiğini hatırlattı. Akdoğan, "Biz teklifimizin gündeme alınmasını istedik ama iktidar yine kulaklarını kapattı. Bu Kurban Bayramında da AVM çalışanlarımız ailelerinden ayrı kalacak. İktidara hatırlatıyoruz. Aileyi korumak da esnaf ve sanatkarı koruyucu tedbirleri almak ve çalışma barışını sağlamak da devletin Anayasal görevidir. İktidarı bu görevi yerine getirmeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Milletvekili AVM Çalışanlarının Bayram İsteklerini Gündeme Taşıdı - Son Dakika

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