CHP'li Milletvekili Kayıhan Pala, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki tavan çökmesini Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
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CHP'li Milletvekili Kayıhan Pala, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki tavan çökmesini Meclis gündemine taşıdı

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde bir bebeğin hayatını kaybettiği tavan çökmesiyle ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na soru önergesi verdi. Pala, hastanenin ruhsat durumu, altyapı sorunları ve sorumluların belirlenmesi konularında bilgi talep etti.

13.08.2024 11:43
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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde bir bebeğin hayatını kaybettiği tavan çökmesiyle Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na "Sayıştay raporlarında Sağlık Bakanlığı'na bağlı beş sağlık tesisinin ruhsat belgesi ya da geçici ruhsat belgesi olmadığı halde faaliyette olduğunun tespit edildiği ifade edilmektedir. Sözü edilen hastanenin ruhsatı var mıdır" diye sordu.

Kayıhan Pala, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki tavan çökmesi ve bu durum sonucunda bir bebeğin hayatını kaybetmesine yol açan altyapı sorununu soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Pala, şunları kaydetti:

"Açılışında Sağlık Eski Bakanı Fahrettin Koca tarafından 'Acil durum hastanelerimiz, Türkiye için zorunlu projelerdir' diye tanıtılan bu hastane, açılışından 3 yıl sonra 3. basamak sağlık kuruluşunun teknik ihtiyaç ve gerekliliklerini gözeten bir renovasyon yapılmadan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından kullanılmaya başlandı. Başta hastanede görev yapan sağlık çalışanları olmak üzere, meslek örgütü temsilcileri ve sendikalar tarafından altyapı ve teknik süreçlerin değiştirilmesi talepleri kamuoyu ile paylaşıldı. Ancak hastanede altyapısal ve teknik açıdan bir yenilenmeye gidilmedi."

Hastanelerin karmaşık yapılar olduğunu; projelendirmesi, yapımı, teknik kontrolleri, hizmete alınması, sunulan hizmetlerin izlenmesi ve denetlenmesinin uzmanlık gerektiren süreçler olduğunu vurgulayan Pala, şu görüşleri dile getirdi:

"Hastanede 4 Ağustos 2024 günü, yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanından geçen sıcak su tesisatında patlama sonucunda asma tavanda çökme meydana gelen ve bir bebeğin yaşamını yitirmesine yol açan olay sonrasında, sorumluların belirlenmesine katkıda bulunmak üzere, bu süreçlerle ilgili bilgi edinmek zorunluluğu doğdu. Bu sebeple Bakanlığın yanıt vermek zorunda olduğu önemli sorular var, bunları Bakan Memişoğlu'na ilettim. Bakanlığa verdiğim 35 Soru önergesinden yalnızca 8'ine o da yetersiz verebilen Sağlık Bakanlığı; şeffaf ve hesap verebilir olmalı, sorulara zamanı içinde yanıt vermelidir. Bir hastanın daha hasta güvenliğini tehdit eden bir olaya karşı kimsenin tahammülü yok."

Pala, Bakan Memişoğlu'nu şu soruları yöneltti:

"1- Sayıştay raporlarında Sağlık Bakanlığı'na bağlı beş sağlık tesisinin ruhsat belgesi ya da geçici ruhsat belgesi olmadığı halde faaliyette olduğunun tespit edildiği ifade edilmektedir. Sözü edilen hastanenin ruhsatı var mıdır? Varsa, bu ruhsat hangi tarihte verilmiştir? Ruhsat 3. basamak sağlık hizmeti sunulmasına başlanmadan önce yenilenmiş midir? Yenilenmiş ise, ruhsat hangi tarihte yenilenmiştir?

2-Söz konusu hastane 'Acil durum hastanesi' olarak mı projelendirilmiştir? Projede hastanenin kullanım amaçlarına ilişkin ayrıntılar nelerdir?

3- Hastane Cerrahpaşa Tıp Fakültesine tamamen devir edilmiş midir? Devir edilmişse, devir protokolü hangi tarihte imzalanmıştır? Protokolde tarafların yükümlülükleri nelerdir?

4- Hastanenin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından kullanılmaya başlanmasından önce, herhangi bir proje değişikliği söz konusu olmuş mudur?

5- 'Acil Durum Hastanesi' olarak, sahra hastanesi modeli ile projelendirilen ve inşa edilen hastane, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından kullanılmaya başlanmadan önce neden 3. basamak hizmet sunumuna uygun bir duruma getirilmemiştir? Kullanım öncesi bu konuda bir değerlendirme yapılmış mıdır? Bu konuda hazırlanmış bir rapor var mıdır?

6- Hastane yapım süreçlerinde sıcak su tesisatının zeminden geçmesi gerekirken, bu hastanede neden tavandan geçirilmiştir? Bu teknik durum projede belirtilmiş midir?

7- Hastanenin bazı bölümleri Sağlık Bakanlığı tarafından halen kullanılmakta mıdır?

8- Yaşanan olay sonrasında Bakanlığınız tarafından bir inceleme yapılmış mıdır? Yapılmışsa, incelemenin sonuçlarına göre bu olayın yaşanmasına yol açan sorumlular kimlerdir?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Milletvekili Kayıhan Pala, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki tavan çökmesini Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Milletvekili Kayıhan Pala, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki tavan çökmesini Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
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