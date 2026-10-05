CHP'li Müslim Sarı, usta sanatçı Göksel Arsoy'un vefatı için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Müslim Sarı, usta sanatçı Göksel Arsoy'un vefatı için taziye mesajı yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP\'li Müslim Sarı, usta sanatçı Göksel Arsoy\'un vefatı için taziye mesajı yayımladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta sanatçı Göksel Arsoy vefat etti; CHP Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Sarı, mesajında Arsoy'u saygı ve rahmetle andığını, ailesinin, sevenlerinin ve sanat camiasının acısını paylaştığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, "Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, usta sanatçı Göksel Arsoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Göksel Arsoy'u saygı ve rahmetle anıyor; ailesinin, yakınlarının, sevenlerinin ve sanat camiamızın acısını paylaşıyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Göksel Arsoy vefat etti. CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, sosyal medya hesabından, "Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, usta sanatçı Göksel Arsoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Göksel Arsoy'u saygı ve rahmetle anıyor; ailesinin, yakınlarının, sevenlerinin ve sanat camiamızın acısını paylaşıyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiSosyal MedyaGöksel ArsoyKültür SanatMüslim SarıPolitikaÜnlülerMagazinGüncelSinemaMedyaSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor 18 saatte dikkat çeken tablo 3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu
MHK Başkanı’nın istifası sonrası Ali Koç’un o sözleri yeniden gündemde MHK Başkanı'nın istifası sonrası Ali Koç'un o sözleri yeniden gündemde
Caddeyi birbirine kattı, yetmedi polise saldırdı Caddeyi birbirine kattı, yetmedi polise saldırdı
’Güneşin Doğduğu Yer’ dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif
Yasin Kol’un aylık geliri ortaya çıktı Yasin Kol'un aylık geliri ortaya çıktı
Türkiye, Müge Anlı’daki Hamid’i konuşuyor Babasının kim olduğu ortaya çıktı Türkiye, Müge Anlı'daki Hamid'i konuşuyor! Babasının kim olduğu ortaya çıktı
18:27
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
18:07
Cemil Tugay’dan AK Parti iddialarına ilk yanıt: Bir kararın eşiğindeyim
Cemil Tugay’dan AK Parti iddialarına ilk yanıt: Bir kararın eşiğindeyim
18:00
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
17:48
Naci Görür’ün “Risk altında“ dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
Naci Görür'ün "Risk altında" dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
17:20
İspanyollar duyurdu Real Madrid, Arda Güler’e imzayı attırdı
İspanyollar duyurdu! Real Madrid, Arda Güler'e imzayı attırdı
16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
16:11
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
15:47
İşte Yasin Kol’un ifadesi Milyonluk trafiğe verdiği yanıt olay oldu
İşte Yasin Kol'un ifadesi! Milyonluk trafiğe verdiği yanıt olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 18:35:02. #.0.2#
SON DAKİKA: CHP'li Müslim Sarı, usta sanatçı Göksel Arsoy'un vefatı için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei