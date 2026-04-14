CHP'li Namık Tan'dan AİHM Açıklaması: İmamoğlu'nun Başvurusunu Dikkatle Takip Ediyoruz

14.04.2026 23:05  Güncelleme: 00:46
(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, "Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı başvuruyu dikkatle takip ediyoruz. Hükümet, AİHM'e " Türkiye'de CHP'li belediyeler her gün usulsüz operasyonlara tabi tutulurken neden tek bir AKP'li belediyeye dahi operasyon yapılmamasını" nasıl açıklayacak?" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyu dikkatle takip ettiklerini belirtti. Tan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı başvuruyu dikkatle takip ediyoruz. AİHM, Türkiye Cumhuriyeti makamlarından haklı olarak Sayın İmamoğlu'nun siyasi gerekçelerle yargılanıp yargılanmadığına dair açıklama talep ediyor."

Haklı olarak diyorum, çünkü biz Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden birisiyiz ve AİHM'i kuran iradeye imza atan devletlerdeniz. Türkiye olarak bize düşen, bir zamanlar devletlerarası hukukun tüm dünyada hakim olması için attığımız bu imzayı şereflendirmektir. Bu imzaya ve Cumhuriyetimizin geleneğine aykırı hareket eden, ülkemizin sözünü değersizleştiren, itibarına zarar veren mevcut AKP Hükümetidir.

Merak ediyoruz. Hükümet, AİHM'e "Türkiye'de CHP'li belediyeler her gün usulsüz operasyonlara tabi tutulurken neden tek bir AKPli belediyeye dahi operasyon yapılmamasını" nasıl açıklayacak? AİHM'i Sayın İmamoğlu ve tüm diğer belediye başkanlarınıza bu haksız ve hukuksuz baskının siyasi nedenlerle yapılmadığına nasıl inandıracak?"

Kaynak: ANKA

Hatay’da esnaf iş yerinde ölü bulundu Hatay'da esnaf iş yerinde ölü bulundu
Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
Attığı tek adım hayatını kararttı 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor Attığı tek adım hayatını kararttı! 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu Bilanço ağırlaşıyor ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu! Bilanço ağırlaşıyor
İran’dan ABD’ye 270 milyar dolarlık savaş faturası İran'dan ABD'ye 270 milyar dolarlık savaş faturası

00:26
Anfield laneti devam ediyor Noa Lang’tan sonra bir talihsiz sakatlık daha
Anfield laneti devam ediyor! Noa Lang'tan sonra bir talihsiz sakatlık daha
00:13
Barcelona’ya Atletico Madrid karşısında galibiyet yetmedi
Barcelona'ya Atletico Madrid karşısında galibiyet yetmedi
00:05
Liverpool’u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde
Liverpool'u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde
21:48
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
21:42
ABD’deki görüşme sona erdi İsrail ve Lübnan “doğrudan müzakere“ kararı aldı
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan "doğrudan müzakere" kararı aldı
21:36
Meclis’te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
Meclis'te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
