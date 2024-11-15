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CHP'li Ocaklı'dan Ekonomi Eleştirisi

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CHP'li Tahsin Ocaklı, bütçe görüşmelerinde iktidarın ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirdi.

15.11.2024 19:45
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NİSANUR YILDIRIM - EREN CESUR

(TBMM) - CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 bütçe görüşmelerinde; "Beşli çeteye yapılan astronomik garanti ödemelerden hiç söz etmiyorsunuz. Haksız, kirli ticarete hiç dokunmuyorsunuz. Tek bildiğiniz garibanların üzerine yeni vergiler salmak. Verginin vergisini alıyorsunuz. Kamuda tasarruf paketi açıkladınız ama buna kendiniz bile riayet etmiyorsunuz. Uydurduğunuz bir hedef enflasyon rakamı ile artış önermek vatandaşı enflasyona ezdirmek demektir" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Komisyonda konuşan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. TÜİK'in açıkladığı yanıltıcı rakamlarla asgari ücret ve emekli maaşı zamlarının yapıldığını belirten Ocaklı, OVP ile konulan enflasyon hedefinin gerçekçi olmadığını söyledi.

Ocaklı'nın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"TÜİK'e göre enflasyon oranı yüzde 48,58, ENAG'a göreyse bu yüzde 89,77 olarak belirlenmiş .Oysa bugünün verilerine göre açlık sınırı 29 bin TL olmuş, yoksulluk sınırı da 78 bin 600 TL olmuş ama sizin ekonomi kurmaylarınızın asgari ücretlilere vermeyi düşündüğü miktar yüzde 25'te sınırlı olunca bu milleti yoksulluğa mahkum ettiğiniz bir daha ortaya çıktı.

"Sizin ekonomi politikalarınızla vatandaşın mutlu olma şansı yok"

Yeni sistemdeki 4. ekonomi bakanısınız. Göreve geldinizde şu cümleleri kullandınız: 'Türkiye'nin rasyonel politikalara dönmekten başka çaresi kalmadı' dediniz. Ülkenin akıl dışı ekonomi politikaları nedeniyle krize girdiğinden bahsettiniz. Ben de sizin bu ifadelerinizden bir gün sonra Karadeniz'deydim. Beni Niyazi dayı yakaladı, 'Yeğen, bu rasyonel ne demektir, bana anlat' dedi. Rasyonel akılcı demektir, ekonomide akıllı politikalar uygulamaktır dedim. O Niyazi dayı, bu sözlerinizi bana hatırlattı, size selam söyledi, dedi ki; 'Ne oldu ekonomi politikaları bezdik, açız.' Öyle görünüyor ki sizin ekonomi politikalarınızla vatandaşın mutlu olma şansı yok. Ziraat Bankası'nın 'A' harfinin değişimiyle vatandaşa 1 milyar liralık yük verilmiş olması halinden dolayı bir düşündüm de ya bu 'A'dan 'Z'ye gitmiş olsaydı diye.

"Enflasyonla mücadeledeki başarısızlığınızı EYT'ye yükleyerek sorumluluğu üzerinizden atmaya çalışıyorsunuz"

Göreve geldikten sonra Eylül 2023'te 2024-2026 yıllarını kapsayan OVP'yi, Ekim 2023'te 12. Kalkınma Planı'nı, Mayıs 2024'te de Kamuda Tasarruf Paketi'ni açıkladınız. Eylül 2024'te yeni bir OVP açıkladınız, öncekini revize ettiniz. Büyüme, enflasyon hedefini, işsizliği ve cari açık beklentileriniz değiştirdiniz. Hiçbir öngörünüz tutmadı. Yeni OVP'deki hedeflerinizden de uzaksınız. Enflasyonla mücadeleyi kağıt üzerinde yapıyorsunuz. TÜİK'in rakamları eğip bükmesiyle hedeflerinizi tutturamıyorsunuz. Enflasyonla mücadeledeki başarısızlığınızı EYT'ye ve dolaylı olarak da muhalefete yükleyerek sorumluluğu üzerinizden atmaya çalışıyorsunuz.

Yeni OVP'yi birlikte açıkladığınız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, dezenflasyon sürecinin etkili olmaya başladığını söyledi. Dezenflasyon ekonomide daralmaya yol açar. Oysa yeni OVP'de iddialı büyüme hedeflerinden vazgeçmiyorsunuz. Enflasyonu düşürürken büyümenin de devam edeceğini ifade ediyorsunuz. Enflasyonla mücadeleyi üretimi artırarak yapmıyorsunuz. Üretimde eksiklik var, alım gücünü azaltarak, kalemi azaltarak enflasyonla mücadele ediyorsunuz. Bu şekilde bu yürümez. Bu akıl dışı yöntemin faturasını da dar gelirliler karşılıyor.

"Beşli çeteye yapılan astronomik garanti ödemelerden hiç söz etmiyorsunuz"

Açlık sınırının yarısı kadar maaş verdiğiniz emeklilerin o parayı alması da mı zorunuza gidiyor? Emekliliği tamamen kaldırmak mı istiyorsunuz? İşçilere ücret ödenmesin, karın tokluğuna çalışsınlar mı istiyorsunuz? Öte yandan beşli çeteye yapılan astronomik garanti ödemelerden hiç söz etmiyorsunuz. O haksız, kirli ticarete hiç dokunmuyorsunuz. O şirketlerin vergilerini silmekten, yeni teşvikler ve insanlar getirmekten de geri durmuyorsunuz. Tek bildiğiniz garibanların üzerine yeni vergiler salmak. Verginin vergisini alıyorsunuz. Kamuda tasarruf paketi açıkladınız ama buna kendiniz bile riayet etmiyorsunuz. Uydurduğunuz bir hedef enflasyon rakamı ile artış önermek vatandaşı enflasyona ezdirmek demektir."

CHP\'li Ocaklı\'dan Ekonomi Eleştirisi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Ocaklı'dan Ekonomi Eleştirisi - Son Dakika

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