CHP'li Okakın, Depremin Ardından Geceyi Sokakta Geçirmeyi Tercih Eden Kadıköylülerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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CHP'li Okakın, Depremin Ardından Geceyi Sokakta Geçirmeyi Tercih Eden Kadıköylülerle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından endişe duyan ve geceyi sokakta geçirmeyi tercih eden Kadıköy sakinleriyle bir araya geldi. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul’a karşı mücadelesinin, halkın güvenliği ve kentin geleceği için hayati olduğunu belirten Okakın, projenin deprem riskini artırıcı etkileri nedeniyle İstanbulluların ihtiyaçlarına ters düştüğünü belirtti.

24.04.2025 13:09  Güncelleme: 13:41
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından endişe duyan ve geceyi sokakta geçirmeyi tercih eden Kadıköy sakinleriyle bir araya geldi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'a karşı mücadelesinin, halkın güvenliği ve kentin geleceği için hayati olduğunu belirten Okakın, projenin deprem riskini artırıcı etkileri nedeniyle İstanbulluların ihtiyaçlarına ters düştüğünü belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Okakın, deprem sonrası geceyi sokakta geçiren Kadıköylülerle bir araya geldi. Kadıköy Belediyesi ekipleri, soğuk havada bekleyen vatandaşlara sıcak ikramlarda bulunarak dayanışmayı sürdürürken; Rasimpaşa Mahallesi Muhtarı Sultan Aksu Kütük de mahalleliyi yalnız bırakmadı. CHP Mahalle Temsilcisi de mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere alandaydı.

Okakın, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'a karşı mücadelesinin, halkın güvenliği ve kentin geleceği için hayati olduğunu belirtti. Kanal İstanbul projesinin, deprem riskini artırıcı etkileri nedeniyle İstanbulluların ihtiyaçlarına ters düştüğünü savunan Okakın, bu projeye karşı koyma iradesi ile İmamoğlu'nun ihanet projesinin karşısında halkının yanında durma cesaretine sahip bir lider olduğunu ifade etti.

İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşmasının, İstanbul'un daha büyük felaketlerden korunması için bir gereklilik olduğunu ifade eden Okakın, "İstanbul'da daha beterinden sakınmak, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşmasıyla mümkün. İstanbulluların ihtiyacı tam da bu zamanda, Kanal İstanbul talanının karşısında en güçlü irade olan Ekrem Başkanımızdır. Aklı, kalbi, ruhu İstanbul halkının endişelerinde olan yol arkadaşımızın dirençli kentler için vermekte olduğu mücadeleye engel olmak halka ihanettir" görüşünü dile getirdi.

Gece boyunca devam eden dayanışma etkinliğinde depremden doğrudan bir zarar görülmediyse de yaşanan endişe ve güvensizlik duygusu öne çıktığını belirten Okakın, mahalle sakinlerinin bu hassas döneminde yanında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kadıköy'deki dayanışma ruhunun önemine dikkati çekti. Devletin tüm imkanlarını elinde bulunduran hükümetin dayanışma göstermediği ve hatta aksine kutuplaşmayı sürdürdüğü iddia eden Okakın, bugünlerde dayanışma ateşinin harlanması gerektiğine dikkat çekti. Okakın, bir kez daha 'ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyerek birlikte mücadele etmeyi sürdüreceğini vurguladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayalim dediği proje, hayali kurulacak türden değil"

Okakın, Kanal İstanbul projesinin, yıllardır, uzmanlar ve çevreciler tarafından eleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayalim dediği proje için uzmanların öngörüleri ise ne yazık ki pek de hayali kurulacak türden değil. İstanbul'un ormanlarını ve tarım alanlarını yok ederek ekolojik dengeyi bozacak, iklim değişikliğini hızlandıracak. Deprem riski yüksek bir bölge olması sebebiyle nüfus yoğunluğunu artırarak felakete davetiye çıkaracak. Bölgedeki yeraltı su sistemlerini değiştirecek ve su kıtlığına yol açacak. Marmara Denizi'nin ekosistemini altüst ederek deniz yaşamını tehdit edecek. Kuş göç yollarını ve sulak alanları yok ederek biyolojik çeşitliliği tehlikeye atacak. Tarım alanlarını yok ederek gıda güvenliğini riske atacak. İstanbul'un tarihsel ve doğal dokusuna zarar verecek, kültürel mirası tehdit edecek."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Okakın, Depremin Ardından Geceyi Sokakta Geçirmeyi Tercih Eden Kadıköylülerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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