CHP'li Ömer Fethi Gürer: "emeklilerin Gerçek İhtiyaçlarını Karşılamak Adına 1000 Lira, Dişinin Kovuğuna Gidecek Bir Artış Değildir"

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili olarak, "Emekliler bu bayramda yine torunlarına harçlık veremeyecekler" dedi.

CHP'li Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürer, "Bugün sabah kabul edilen düzenleme ile emeklilerin bayram ikramiyesinde bin liralık bir artış gerçekleşti ve emekli bayram ikramiyesi dört bin liraya çıkarıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'na gazeteci arkadaşımız sorduğunda 'Daha ne olsun' demişti. Bu bin liralık artış farklı değerlendirmelerle altın üzerinden, dolar üzerinden ya da şeker üzerinden yapıldı. Bu kere Cumhurbaşkanı'nın kendi ifadesiyle akşamları yatmadan önce tükettiği ürünler değerlendirerek bakalım istedim" dedi.

Gürer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük menüsünde yer alan manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi fiyatlarına dikkati çekerek, "Kestane balının kilosu bin 700 lira, yulafın 125 lira, hurmanın 900 lira ve manda yoğurdunun kilosu ise 825 lira. Ayrıca, sarayda tüketildiği bilinen ve kurutularak da tavsiye edilen ejder meyvesinin fiyatına da değindi. Ejder meyvesi, bir adedi 650 lira, küçük boyları ise 300 lira civarında satılıyor" diye konuştu. Gürer, "Dün gece çıkarılan kanunla emekli bayram ikramiyesindeki bin liralık artışla iki tane ejder meyvesi alınabiliyor" diyerek emekli maaşlarının ne kadar yetersiz olduğunu vurguladı.

"Emekli, kasabın önünden bile geçemez oldu"

Emeklerin geçim sıkıntısı içinde olduğunu dile getiren Gürer, şunları söyledi:

"Bayramda emeklilerin yüzlerinin gülmesini istedik, bu nedenle en az asgari ücret kadar bayram ikramiyesi verilmesini önerdik. Bayram ikramiyesi ilk çıktığında bin lira ile bir koyun alınabilirken, bugün aynı miktarla bir kilo et bile alınamıyor. Bu durum, emeklilerin her yerde bizlere dert yanmasına yol açıyor ve emekliler, içinde bulundukları durumdan ciddi şekilde hem tepki gösteriyor hem de sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü bu bayramda yine torunlarına harçlık veremeyecekler. Harçlıktan da vazgeçtik. Bazı emekliler, çocuklarıyla ve aile fertleriyle bayram kahvaltılarından bile vazgeçmiş durumdalar. 'Misafir gelirse fazla gelmesin' diyorlar çünkü aldıkları şeker sınırlı, onu da bitmesin diye tasarruflu kullanmaya çalışıyorlar. Bugün et alabilmek için sabahın erken saatlerinde, farklı et ve süt kurumlarının satış noktalarının önünde bir kilo et almak için sıraya giriyorlar. Ancak son haftalarda ette büyük bir fiyat artışı oldu. Kasaptaki et fiyatları yüzde 20 kadar arttı ve artık emekli, kasabın önünden bile geçemez oldu."

Gürer, emeklilerin mevcut maaşlarının artık açlık sınırının altında kaldığını, alım güçlerinin gıda ihtiyaçlarını karşılamaktan çok daha öteye, elektrik, doğalgaz, kira ve ulaşım giderlerini bile karşılamaya yetmediğini vurguladı. Bu durumu değiştirebilmek için tüm emeklilere –memur emeklileri de dahil olmak üzere– acilen seyyanen 15 bin liralık bir zam yapılması gerektiğini belirten Gürer, bu şekilde en azından emekli maaşlarının açlık sınırının üzerine çıkarılabileceğini ve yaşamlarının iyileştirilmesine yönelik bir destek sağlanabileceğini söyledi. Gürer, bayram ikramiyesindeki 1000 liralık artışın ise yeterli olmadığını ifade ederek, "Bu artışla iki ejder meyvesi alınabiliyor, yani emeklilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılamak adına 1000 lira, dişinin kovuğuna gidecek bir artış değildir" dedi.

"Nasıl geçineceğim de emekli olacağım?"

Kurban bayramına kadar emekli bayram ikramiyelerinin artırılması gerektiğini belirten Gürer, emeklilerin en azından bir kurban alabilmesi gerektiğini ancak kurban fiyatlarının yükselmesiyle birlikte asgari ücretlilerin ve emeklilerin kurban kesmesinin imkansız hale geldiğini belirtti. Ayrıca, kurban bayramı öncesi, 1000 liralık artış yerine bayram ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Emeklilerin maaş bağlama oranlarının 2008'de yüzde 70'ten yüzde 40'a düşürüldüğünü hatırlatılan Gürer, emekliliği erteleyen çok sayıda kişinin "nasıl geçineceğim de emekli olacağım" diye sorduğunu söyledi. Gürer, emeklilerin mağduriyetlerini giderebilmek için intibak düzenlemesinin yapılması gerektiğini belirtti.

Emekli maaşlarının düşüklüğü, enflasyon karşısında korunmaması ve yaşam standartlarının iyileştirilmemesine yönelik eleştirilerin sıralayan Ömer Fethi Gürer, iktidarın bu durumu gözardı ettiğini ve halkın içinde yaşamın nasıl evrildiğini anlamadığını belirtti. Bu noktada, sarayda tüketilen ürünler üzerinden bir örnekleme yaptı. Gürer, ejder meyvesi, manda yoğurdu ve hurma gibi ürünlerin fiyatlarının emeklilerin maaşlarını karşılamaya yetmediğini, bu yüzden yaşamlarını sürdüren emeklilerin ciddi bir mağduriyet içinde olduğunu ve buna çözüm getirilmesi gerektiğini kaydetti.