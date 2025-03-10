CHP'li Orhan Sarıbal, Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP'li Orhan Sarıbal, Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ı Ziyaret Etti

CHP\'li Orhan Sarıbal, Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat\'ı Ziyaret Etti

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı ziyaret etti. Sarıbal, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, siyasi tutuklamaların hukuksuzluğuna karşı duracaklarını ve halkın iradesinin gasp edilmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

10.03.2025 18:19  Güncelleme: 21:34
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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Silivri Cezaevi'nde tutuklu Rıza Akpolat'ı ziyaret etti. Sarıbal, "Kim hapse atılacak, kim tahliye edilecek, hangi siyasetçi yargılanacak, hangisi korunacak, hangi belediye başkanı görevden alınacak, hangisine dokunulmayacak, hepsi tek bir yerden belirleniyor. Bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız. Halkın iradesini gasp edenlere, seçimle kaybettiklerini kumpaslarla almaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı tutuklu bulunduğu Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Ziyaretin ardından cezaevi önünde açıklama yapan CHP'li Sarıbal, şunları kaydetti:

"Saray rejimi, yeni bir hukuk tanımı yaparak eşi benzeri görülmemiş hukuksuzluğun tarihini yazıyor. Kim hapse atılacak, kim tahliye edilecek, hangi siyasetçi yargılanacak, hangisi korunacak, hangi belediye başkanı görevden alınacak, hangisine dokunulmayacak, hepsi tek bir yerden belirleniyor. Bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız. Halkın iradesini gasp edenlere, seçimle kaybettiklerini kumpaslarla almaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz"

Rıza Akpolat'ın mesajını da kamuoyuyla paylaşan Sarıbal, tutukluluğun siyasi bir karar olduğunu dile getirdi. Akpolat'ın mesajında, şu ifadeler yer aldı:

"Siyasi bir tutuklama ve dava ile burada boşuna yatıyoruz. Suçumuz, rekor bir oyla Beşiktaş'ı almamız, tüm belediye meclis üyelerinin CHP'li olmasıdır. Beşiktaş halkı cezalandırılıyor ve sandık iradesi tanınmıyor. Buradan çıkacağız, bu siyasi dava bitecek ve Beşiktaş halkıyla yine bir araya geleceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Orhan Sarıbal, Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Orhan Sarıbal, Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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