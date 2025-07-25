CHP\'li Özçağdaş\'tan İzmir Soruşturması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, ( İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmaları) "İzmir'de iddianamenin süratle hazırlanmış olması hukuk adına doğrudur, hepimizin içini ferahlatmıştır." dedi.

Özçağdaş, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 1 Temmuz'da İzmir'de düzenlenen operasyonda aralarında siyasiler, bürokratlar ve belediye çalışanlarının olduğu 157 kişinin gözaltına alındığını ve 59 kişinin tutuklandığını hatırlattı.

Soruşturmada 11 tutuklu kaldığını belirten Özçağdaş, "Geri kalan arkadaşlarımız tutuksuz olarak yargılanacaklar. Burada bir dizi olumlu ve olumsuz meselenin açık açık konuşulması gerekir. Böylesi şafak operasyonlarının Türkiye'ye yakışmadığını, insan haklarına aykırı olduğunu, bu arkadaşlarımızın çağrılırsa hepsinin gideceklerini ve sürecin böyle yürütülmesi gerektiğini söylemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Özçağdaş, İzmir'deki soruşturmada delil karartılma imkanı olmadığını ve tutuksuz yargılama yapılması gerektiğini savundu.

Türkiye'de her belediye başkanının yargılanabileceğini dile getiren Özçağdaş, "İddianamenin süratle hazırlanması... Biz burada savcılık makamına bu uygulamanın doğru olduğunu, yurttaşlar olarak teşekkür ettiğimizi söylemek durumundayız. Doğrusu budur. Bir an evvel iddianame hazırlanacak. Lehte ve aleyhte delilerin toplanıp kuvvetli bir dosya oluşturulması gerekiyor. İzmir'de iddianamenin süratle hazırlanmış olması hukuk adına doğrudur, hepimizin içini ferahlatmıştır. Şimdi sıra kalan 11 arkadaşımızın da tutuksuz yargılanmasını sağlamaktır. Kendilerinin süreçleriyle ilgili durum ortadadır." değerlendirmesinde bulundu.