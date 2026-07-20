Özgür Özel Hikmet Çetin'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki genel başkanlarından Hikmet Çetin'i, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, önceki dönem CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'e, İstanbul Başakşehir'de tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu. Özel'e, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve eski PM üyesi Sinem Kırçiçek eşlik etti.
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