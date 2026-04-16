CHP'li Öztürkmen'den Bakan Tekin'e İstifa Çağrısı: "Okullar Can Derdinde Yusuf Tekin Tarikat Peşinde" - Son Dakika
CHP'li Öztürkmen'den Bakan Tekin'e İstifa Çağrısı: "Okullar Can Derdinde Yusuf Tekin Tarikat Peşinde"

16.04.2026 12:31
(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına tepki göstererek, "Ey Yusuf Tekin, Milli Eğitim'i tarikatların arka bahçesine çevireceğine, okulları mafyanın oyun alanı yapacağına, laik eğitime savaş açacağına, bilimsel eğitimin dibine dinamit yerleştireceğine herkese bir iyilik yap ve derhal istifa et. Okullar can derdinde Yusuf Tekin tarikat peşinde" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztürkmen, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Çekmeköy'de Fatma Nur Çelik derste öldürüldü. Mersin'de bir okul müdürü öğrencisi tarafından ağır yaralandı. Şanlıurfa'da bir eski öğrenci rastgele ateş açtı, 16 kişi yaralandı. Dün ise Kahramanmaraş'ta 8'inci sınıf öğrencisi olan bir kişi, 5 silah ve 7 şarjörle okula girdi, 9 kişi hayatını kaybetti. Okul savaş alanına döndü."

Ey Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların ne halde olduğunu görüyor musun? Öğretmenler okulların içinde dövülüyor, vuruluyor, öldürülüyor. Mafya bozuntusu çapulcular okul basıyor, tehdit yağdırıyor. Öğrenciler silahlı saldırılarda can veriyor, yaralanıyor. Elini kolunu sallayan belinde silahla okullara giriyor. ÇEDES kapsamında sınıflara mezar maketleri yapıp etrafında çocuklara ağıtlar yaktırmışlardı. Meğerse bugünleri işaret ediyorlarmış. Milli Eğitim'i yöneten bu kafa okullarımızı mezarlığa çeviriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki temizlik personeli ve malzeme ihtiyacını karşılamak yerine bu yıl, bütçesinden STK adı altında faaliyet gösteren tarikat ve cemaat vakıflarına 5 milyar 895 milyon 926 bin lira aktardığı öne sürülmektedir."

"Okulun önemli yerlerinde alarm düğmesi bulunmalı"

Eğitimde şiddetin engellenmesi için verdikleri araştırma önergelerinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlatan Öztürkmen, acil alınması gereken önlemleri aktardı. Öztürkmen, "Tüm okullara polis ya da güvenlik görevlisi atanmalı. Her okula turnike ve X-ray cihazları konulmalı, ziyaretçiler kayıt altına alınmalı. Okulun önemli yerlerinde alarm düğmesi bulunmalı. Okullara daha fazla psikolojik danışman atanmalı ve çevrede sürekli polis devriyeleri olmalı. Sosyal medyada öğretmen düşmanlığı yapanlara karşı adli işlem yapılmalı" dedi.

Öztürkmen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak tabii yalnızca güvenlik tedbirleriyle çözülebilecek bir sorunlarla karşı karşıya değiliz. Yalnızlaştırılan, geleceksizleştirilen, toplumdan ve üretimden kopartılan gençlik, ümitsiz ve mutsuzdur. Geleceğin işsiz ordusu içinde birer nefer olacaklarını görüyorlar. Cumhuriyet kültürünün yüksek değerleri ve hümanizminin yerini, sermaye egemenliği ve tarikat kültürü almıştır. Bu gözü dönmüş kar sistemi gençliğe bireycilik ve bencillikten başka bir şey vaat etmiyor."

Eğer bugün okullarımızda silah sesleri yükseliyorsa, öğrencilerin çığlıkları birbirine karışıyorsa, çocuklarımız yaşamak için camlardan atlamak zorunda bırakılıyorsa, elini kolunu sallayan herkes okullara dalıp öğretmen vuruyorsa, bunun birinci sorumlusu ülkeye yöneten daha doğrusu yönetemeyen Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sorumlusu okulları ve milli eğitimi yönetemeyen Bakan Yusuf Tekin'dir. Ey Yusuf Tekin, Milli Eğitim'i tarikatların arka bahçesine çevireceğine, okulları mafyanın oyun alanı yapacağına, laik eğitime savaş açacağına, bilimsel eğitimin dibine dinamit yerleştireceğine herkese bir iyilik yap ve derhal istifa et. Okullar can derdinde Yusuf Tekin tarikat peşinde."

Kaynak: ANKA

12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
Kahramanmaraş’taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
