CHP'li Öztürkmen'den cinsel istismar açıklaması

17.02.2026 14:02
Öztürkmen, Diyarbakır'daki cinsel istismar davasında mağdurun korunması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Diyarbakır'da yaşanan aile içi cinsel istismar davasına ilişkin yaptığı açıklamada, ""N.E.'yi tacizcisiyle aynı eve mahkum edenler suç ortağıdır" dedi.

Öztürkmen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Diyarbakar'da aile içi cinsel istismar davası süreçlerine ilişkin açıklama yaptı. Jandarma tutanaklarına ve mahkeme sürecine yansıyan ifadelerde, mağdurun çocukluk yıllarından itibaren sistematik istismara maruz kaldığını anlattığını belirten Öztürkmen, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanığa 13 yıl hapis cezası verdiğini, ancak üst mahkemenin kararı bozarak tahliye kararı verdiğini, sanığın yaklaşık 9 ay cezaevinde kaldığını kaydetti.

Mahkeme sürecinde mağdurun ailesinin baskısıyla ifadesini değiştirmek zorunda bırakıldığını belirten Öztürkmen, yeniden açılan davada da sanığın beraat ettiğini ifade etti. Öztürkmen, mağdurun dayısının girişimiyle sanığın akrabaları hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Öztürkmen, "Çocukları hedef alan aile içi cinsel taciz vakalarında, kamusal yargı gücü, herhangi bir şikayet ya da başvuru beklemeden derhal harekete geçmelidir" dedi.

Mağdurların derhal korumaya alınması ve faillerin ertelemesiz, indirimsiz en ağır cezalara çarptırılması gerektiğini belirten Öztürkmen, "N.E.'yi tacizcisiyle aynı eve mahkum edenler suç ortağıdır" ifadelerini kullandı.

Kadın ve çocuk istismarı vakalarının arttığını savunan Öztürkmen, ilgili bakanlıklara çağrıda bulunarak gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Kaynak: ANKA

