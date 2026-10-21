CHP\'li Öztürkmen, İskenderun hastanesi raporunu asli kusur tespitiyle Meclis\'e taşıdı

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, ANKA Haber Ajansı'nın, "Depremde 125 kişiye mezar olmuştu… İskenderun Devlet Hastanesi'nin 'göçme durumu' tespitine rağmen kullanıma izin verenler 'asli kusurlu'" başlıklı haberini, verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 125 kişinin yaşamını yitirdiği İskenderun Devlet Hastanesi'ne ilişkin 3 yıl 8 aydır süren soruşturma dosyasına beklenen bilirkişi raporu sunuldu. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı raporda, hastanenin 2012'de "göçme durumu" tespitine rağmen kullanılmaya devam edildiği belirtilerek, kurum yetkilileri "asli kusurlu" bulundu.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, "ANKA'dan Mehmet Oflaz'ın haberiyle, çöken hastane binasıyla ilgili beklenen teknik bilirkişi raporunun İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştığını öğrendik. Bu raporda, 2012 yılında hastaneyle ilgili 'göçme durumu performans seviyesinde' olduğuna dair tespit yapılmış olmasına rağmen kullanımına devam edildiği belirtilmektedir. Yine raporda, 'Teknik gerekliliğin yanında idari gerekliliğin de yerine getirilmesi konusundaki tüm yasal sorumluluğun soruşturulması gerektiği düşünülmektedir' tespitinin yer aldığı görülmektedir. Göçme riski tespitine rağmen hastanenin 11 yıl boyunca kullanıldığı anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Öztürkmen önergesinde, Bakan Gürlek'e şu soruları yöneltti:

"6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 8 ay geçmiş olmasına rağmen soruşturma neden bitirilememiştir? 3 yıl 8 ay boyunca iddianame hazırlanmayıp, yargılama sürecine geçilememesinin nedenleri nelerdir? Bu kadar süre bilirkişi raporu mu beklenmiştir?

Hastane binası için 2012'de 'göçme durumu' tespiti yapılmış olmasına rağmen neden kullanılmaya devam edilmiştir? Göçme tehlikesine rağmen depreme kadar 11 yıl boyunca kullanılmasına nasıl göz yumulmuştur? Dosyaya ulaşan bilirkişi raporu doğrultusunda 'idari sorumlular' kim ya da kimlerdir? Dönemin Sağlık Bakanlığı ya da Sosyal Sigortalar Kurumu yetkilileri sorumlular arasında mıdır?

Yakınlarını kaybeden acılı ailelere depremin üzerinden 3 yıl 8 ay geçmesine rağmen neden soruşturmanın bitirilemediği açıklanacak mıdır?"