CHP\'li Öztürkmen, Mersin\'deki gözaltılar için \'Mersin\'le örtemezsiniz\' dedi

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki belediye başkanının gözlatıjna alınmasına ilişkin, "Milyarlık fon vurgununu 'Mersin'le örtemezsiniz. Biz kimse için yargılanmasın demiyoruz. Ancak ona başka buna başka hukuk olmaz. İşin bir de siyasi yönü var. Sandıkta kazanamadığınız daha kaç belediyeye çökeceksiniz?" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ve iki belediye başkanının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Milyarlık fon vurgununu 'Mersin'le örtemezsiniz. CHP'li belediyelere yönelik sabah baskınlarının bugünkü adresi Mersin Büyükşehir Belediyemiz oldu. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ile birlikte Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de gözaltına alındı. Türkiye, iktidar ilişkileri içinde milyarların götürüldüğü fon vurgununu konuşurken gelen bu operasyon manidardır. Üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemine başladığı gün yapılmıştır. Gündemi değiştirme, gözleri başka tarafa çevirme gayretleri Türkiye tarihinin en büyük vurgununun üstünü örtemez.

"FATMA BETÜL SAYAN KAYA'YI İFADEYE DAHİ ÇAĞIRMADILAR"

Fon vurgununda milyarlar kazanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'yı bırakın gözaltına almayı, ifadeye dahi çağırmadılar. Hayati Yazıcı'nın oğlu dışarda geziyor. AKP'lilerin ifadesini dahi almayanlar, muhalefet belediyelerine adeta çökmektedir. Üstelik,160 milyon liradan yaklaşık 4 ayda 2,2 milyar TL kazanan AKP'li Kaya'nın haksız kazancın tek kuruşunu dahi geri ödemediği ortaya çıktı. Üstelik Fatma Betül Sayan Kaya tek değil, vurguncu fon yöneticilerinin neredeyse tamamı iktidarın içindeki kişiler. Haksız milyarlar kazananlar da AKP'li!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in kaçma şüphesi mi var? Çağırsanız ifadeye mi gelmez? Sayın Seçer siz kovsanız dahi bu ülkeyi de Mersin'i de terk etmez. Kimse yargıdan muaf değildir. Biz kimse için yargılanmasın demiyoruz. Ancak ona başka buna başka hukuk olmaz. İşin bir de siyasi yönü var. Sandıkta kazanamadığınız daha kaç belediyeye çökeceksiniz? Türkiye'de 'AKP modeli' yeni bir siyasi icat peyda oldu: Seçimi kazanmadan belediye kazanmak! İktidarı bu operasyonlara derhal son vermeye çağırıyoruz. Parti Genel Merkezimizin görevlendirmesi ile Mersin'de süreci yakından takip edeceğim. Mersin halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız."