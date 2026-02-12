CHP'li Öztürkmen: TBMM Yeni Bir Anayasa Yapamaz. Yapmaya Kalkmak Bu Anayasa'yı İlga Etmektir, Bu da Suçtur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'li Öztürkmen: TBMM Yeni Bir Anayasa Yapamaz. Yapmaya Kalkmak Bu Anayasa'yı İlga Etmektir, Bu da Suçtur

12.02.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, AK Parti'nin "yeni anayasa" planına ilişkin, "1982 Anayasası bugün yürürlüktedir. Yeni bir anayasa yapmak için, önce bu Anayasa'nın ilga edilmesi veya anayasasızlaştırılması gerekir. Yürürlükteki Anayasa'ya göre seçilmiş ve  çalışmakta olan TBMM, nasıl olacak da kendisinin varlık sebebi olan, kendisini kuran Anayasa'yı yürürlükten kaldıracaktır? TBMM, nasıl olacak da kendini ve keza diğer anayasal organların varlığına son verecektir? Kısaca bu TBMM yeni bir anayasa yapamaz. Yapmaya kalkmak bu anayasayı yok saymaktır. İlga etmektir. Bu da bu Anayasa'ya göre mevcut kurumlara ve kurallara göre suçtur" ifadelerini kullandı.

(TBMM) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, AK Parti'nin "yeni anayasa" planına ilişkin, "1982 Anayasası bugün yürürlüktedir. Yeni bir anayasa yapmak için, önce bu Anayasa'nın ilga edilmesi veya anayasasızlaştırılması gerekir. Yürürlükteki Anayasa'ya göre seçilmiş ve  çalışmakta olan TBMM, nasıl olacak da kendisinin varlık sebebi olan, kendisini kuran Anayasa'yı yürürlükten kaldıracaktır? TBMM, nasıl olacak da kendini ve keza diğer anayasal organların varlığına son verecektir? Kısaca bu TBMM yeni bir anayasa yapamaz. Yapmaya kalkmak bu anayasayı yok saymaktır. İlga etmektir. Bu da bu Anayasa'ya göre mevcut kurumlara ve kurallara göre suçtur" ifadelerini kullandı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, AK Parti'nin "yeni anayasa" planına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Öztürkmen, Meclis'teki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yürütülen sürecin nihai amacının "yeni anayasa" olduğunu belirterek "Hem Cumhur İttifakı hem de DEM Parti/İmralı/PKK kanadı, yürütülen sürecin hukuki adımlarla sonuçlandırılması ve bu hukuki adımların yeni anayasa ile kalıcılaştırılmasını hedeflemektedir. Tabii, iktidar açısından yeni anayasa sürecinin 'demokratikleşmek'ten ziyade Tayyip Erdoğan'ın ömür boyu cumhurbaşkanlığını garanti altına almak amacını taşıdığını biliyoruz. Peki, bu Meclis sıfırdan yeni bir anayasa yapabilir mi?" diye sordu.

"Asli kurucu iktidar, bu halde yepyeni bir devlet kurmaz; devletin kuruluşunu yeniler"

Tüm dünyada ve özelde de Türk Anayasa hukukçuları arasında neredeyse hemen tüm Anayasa hukukçularının üzerinde mutabık kaldığı husus Anayasa yapma yetkisi ile Anayasa değiştirme yetkisinin birbirinden ayrı olduğuna değinen Öztürkmen, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de 1982 Anayasasında değişiklik yapmak yerine, yeni bir anayasa yapmak isteyenlerin öncelikle şu soruya cevap vermeleri gerekir:  TBMM yeni bir anayasa yapabilir mi? Anayasa yapma yetkisi ancak 'Asli Kurucu İktidar'lar tarafından yapılabilir. Asli kurucu iktidar, hukuk-dışı bir iktidardır. Diğer bir ifadeyle, bu iktidar, 'hukuk boşluğu ortamında belirir. Bir hukuk boşluğu ise ya baştan itibaren vardır; ya da sonradan yaratılmıştır. Baştan itibaren mevcut hukuk boşluğu ortamında beliren asli kurucu iktidar yepyeni bir anayasa yapar. Asli kurucu iktidarın yeni yaptığı anayasadan önce gelen bir anayasa yoktur. Bu durumda asli kurucu iktidar, yeni bir anayasa yapmak için eski bir anayasayı yıkmamış, zaten mevcut olan hukuk boşluğundan yararlanmıştır. Bu halde asli kurucu iktidarın yaptığı anayasa devletin ilk anayasasıdır. Bu tür hukuk boşluğu, sömürgelerin bağımsızlığa kavuşması, bağımsız devletlerin birleşmesi, bir devletin birden çok bağımsız devlete ayrılması gibi yeni bir devletin kurulması durumlarında ortaya çıkar. Sonradan yaratılmış hukuk boşluğu ortamında beliren asli kurucu iktidar ise yeni bir anayasa yapmak, yeni bir hukuk düzeni kurmak için, önce mevcut anayasayı ortadan kaldırarak bir hukuk boşluğu yaratır; sonra, bu hukuk boşluğunu yeni bir anayasa yaparak doldurur. Bu halde yepyeni bir devlet kurulmamakta, mevcut devletin kuruluşu yenilenmektedir. Bu durumda yapılan anayasa devletin ilk anayasası değildir. Bu tür hukuk boşluğu, devrim, hükümet darbesi, iç savaş gibi durumlardan sonra ortaya çıkar. Bu gibi durumlardan sonra ortaya çıkan asli kurucu iktidar, önce mevcut siyasal rejimi yıkar; 'anayasayı ilga' eder; hukuk boşluğu yaratır. Sonra bu boşluğu yeni bir anayasa yaparak doldurur. Asli kurucu iktidar, bu halde yepyeni bir devlet kurmaz; devletin kuruluşunu yeniler; siyasal rejimi değiştirir."

Öztürkmen, mevcut bir anayasa tali kurucu iktidar tarafından yürürlükten kaldırılıp yerine yenisi yapılayacağını belirten Öztürkmen, "Önce 12 Haziran 1960 tarih ve 1 sayılı kanun 1924 Anayasası'nı ilga etmiş ve sonra 1961 Anayasası hazırlanmış, 1982 de de beş generalden oluşan Milli Güvenlik Konseyi 27 Ekim 1980 tarih ve 2324 sayılı kanun 1961 Anayasası'nın bazı hükümlerini ilga etmiş ve 1982 Anayasası hazırlamak üzere bir Kurucu Meclis oluşturmuş ve seçmen oyuna sunulduktan sonra 1961 Anayasasını tümden ilga etmiştir. Yani her iki Anayasa da Asli Kurucu iktidar tarafından hazırlanmış ve önceki anayasaları ilga ederek bir hukuk boşluğu yaratan Asli Kurucu iktidar tarafından yapılmıştır. 1982 Anayasası bugün yürürlüktedir. Yeni bir anayasa yapmak için, önce bu Anayasanın ilga edilmesi veya anayasasızlaştırılması gerekir" ifadelerini kullandı.

"TBMM, nasıl olacak da kendini ve keza diğer anayasal organların varlığına son verecektir?"

"Nasıl 1924 Anayasası 1 sayılı Kanun ve 1961 Anayasası da 2324 sayılı Kanun ile ilga edilmiş ve anayasasızlaştırılmış ise, 1982 Anayasasının da benzer bir şekilde ilga edilmesi veya anayasasızlaştırılması gerekir" diyen Öztürkmen, şunları kaydetti:"

"Yürürlükteki Anayasaya göre seçilmiş ve yürürlükteki Anayasaya göre çalışmakta olan TBMM, nasıl olacak da, kendisinin varlık sebebi olan, kendisini kuran Anayasayı yürürlükten kaldıracaktır? TBMM'nin kendisini kuran Anayasayı ilga etmesi, bizzat kendisini de ortadan kaldırması anlamına gelir. TBMM, nasıl olacak da kendini ve keza diğer anayasal organların varlığına son verecektir? Kısaca bu TBMM yeni bir anayasa yapamaz. Yapmaya kalkmak bu anayasayı yok saymaktır. İlga etmektir. Bu da bu anayasaya göre mevcut kurumlara ve kurallara göre suçtur. Öyleyse yapılması gereken yeni bir anayasa yapmak için sırf bu amaçla ve bu görev için seçilecek bir Kurucu Meclis oluşturmak ve 86 milyonun ortak mutabakatı olacak bir metin hazırlamak ve bunu halkoyuna sunmaktır."

Kaynak: ANKA

Hasan Öztürkmen, Milletvekili, Gaziantep, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Öztürkmen: TBMM Yeni Bir Anayasa Yapamaz. Yapmaya Kalkmak Bu Anayasa'yı İlga Etmektir, Bu da Suçtur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Marmaray’a dev zam geliyor Marmaray'a dev zam geliyor
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi Epstein dosyaları için Kongre’de ifade verdi ABD Adalet Bakanı Pam Bondi Epstein dosyaları için Kongre'de ifade verdi
Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
14:00
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye’nin 3’üncü bir yola ihtiyacı var
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var
13:00
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 16:26:15. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Öztürkmen: TBMM Yeni Bir Anayasa Yapamaz. Yapmaya Kalkmak Bu Anayasa'yı İlga Etmektir, Bu da Suçtur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.