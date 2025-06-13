CHP'li Şahbaz: İpek Atayman'a Yapılan Muamele İnsani Suçtur

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, İBB Medya A.Ş. eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ı ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Gerekçesiz bir şekilde 1 metrekarelik çelik bir hücrenin içinde elleri kelepçeli olarak, aç ve susuz olarak 7.5 saat süren bir yolculuktan sonra Afyon Cezaevi'ne sevk edilen İpek Hanıma yapılan tam bir işkencedir ve insanlık suçudur." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Medya A.Ş. eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ı Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan CHP'li Şahbaz şunları söyledi:

"19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyon kapsamında tutuklanan, İBB Medya A.Ş. önceki dönem Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ı ziyaret ettik. Silivri cezaevinde 72 gün hücrede kaldıktan sonra gerekçesiz bir şekilde 1 metrekarelik çelik bir hücrenin içinde elleri kelepçeli, aç ve susuz olarak 7.5 saat süren bir yolculuktan sonra Afyon Cezaevine sevk edilen İpek hanıma yapılan tam bir işkencedir ve insanlık suçudur. Ailesinden, 80 yaşındaki anne babasından, çocuğundan, ikamet ettiği şehirden buraya gönderilen İpek Hanım burada mevcudun çok üzerinde doluluğa sahip koğuşta 5 gün yerde yattıktan sonra cezaevi yöneticileri tarafından kendisine bir yatak sağlanmış. Kendisiyle görüştük gayet sağlıklı ve morali düzgün. Koğuşunda bulunan kadınlara okuma yazma öğretiyor.

"Kadınları hedef alarak itirafçı yaratmaya çalışan bu operasyon tamamen hukuksuz ve siyasidir"

İpek Hanımın burada tutuklu olmasını, özgürlüğünden mahrum bırakılmasını, hiçbir gerekçe olmadan somut delil olmadan burada tutulmasını kabul etmiyoruz. Bu hukuksuz operasyonu, hukuksuz tutuklu yargılamayı, yapılan bu işkenceyi, buraya zor koşullarda sevk edilmesini kabul etmiyoruz. Bunu yaşayan sadece İpek Hanım değil. Diğer tutuklular hükümlüler de aynı koşulları yaşıyorlar. Uygulanan bir insanlık suçudur. Tamamen toplumu sindirmeye yönelik uygulamadır. Bu ülkede adalet iktidarın sopası haline geldi. Bu kabul edilebilir bir şey değildir.

Hukuksuz bir şekilde tutuklanan tüm arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Tüm tutuklular için insani koşullarda bir ortamın sağlanması devletin en önemli sorumluluğu olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Adaletin uygulanmasını istiyoruz. Bu hukuksuzluklara son verilmesini talep ediyoruz. Aileleri parçalayan, kadınları hedef alarak itirafçı yaratmaya çalışan bu operasyon tamamen hukuksuz ve siyasidir. Çocuklarımızdan kadınlarımızdan annelerimizden elinizi çekin diyoruz."