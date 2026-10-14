CHP'li Salıcı, Azerbaycan'da başörtüsü özgürlüğünü savunmak gerektiğini söyledi - Son Dakika
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CHP'li Salıcı, Azerbaycan'da başörtüsü özgürlüğünü savunmak gerektiğini söyledi

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CHP\'li Salıcı, Azerbaycan\'da başörtüsü özgürlüğünü savunmak gerektiğini söyledi
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CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Azerbaycan'da başörtüsü özgürlüğünün savunulması gerektiğini belirterek İran'da zorlamaya karşı çıkmakla Azerbaycan'daki yasağa itiraz etmenin aynı hak anlayışı olduğunu söyledi. Salıcı, AKP'yi insan hakları konusunda eleştirdi.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Azerbaycan'da başörtüsü özgürlüğünün savunulması gerektiğini belirterek, İran'da kadınların başörtüsü takmaya zorlanmasına karşı çıkmakla Azerbaycan'da başörtüsü yasağına itiraz etmenin aynı hak ve özgürlük anlayışının gereği olduğunu ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Azerbaycan'daki başörtüsü uygulamalarına ilişkin açıklama yaptı. Salıcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran'da kadınların başörtüsü takmaya zorlanmasına karşı çıkmak ile Azerbaycan'da başörtüsü özgürlüğünü savunmak aynı ilkenin gereğidir. Ne var ki muhalif olmanın tutuklu yargılanma sebebi sayıldığı Türkiye'de de insan hakları ağır şekilde ihlal edilmektedir. AKP, bu gerçekleri 'İçişlerimize karışmayın' şeklinde yanıtlarken, Azerbaycan'a insan hakları dersi verecek durumda değildir. Şu unutulmamalıdır: Laik ve demokratik değerleri yükseltmeyenler Türk dünyasına da İslam alemine de asla örnek olamazlar. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ortaklıklar enerji, ulaştırma ve güvenlik alanlarının ötesindedir. Bizim ortak tarihimiz ve ortak kültürel bağlarımız vardır. Azerbaycan halkı kardeşimizdir. Bir millet iki devlet olmanın bir gereği de birbirimizin özgürlüklerini savunmaktır."

Kaynak: ANKA
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