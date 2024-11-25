CHP\'li Sarı, Bandırma\'ya Stat Sözü İçin Bakan\'ı Uyardı

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(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a 31 Mart seçimleri öncesinde dile getirdiği "Bandırma'ya XX Large stat yapacağız" sözünü bir kez daha hatırlatarak, "İktidarın sözünü tutması için sık sık hatırlatacağım. Bu stadı ya yapacaklar ya yapacaklar! Bu yatırım 2025 yılı yatırım programına alınmalı. Aksi durumda verilen bir sözün daha havada kaldığını Bandırmalı hemşehirlerimize izah etmek zorundasınız" açıklamasında bulundu.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bandırma'ya yeni bir stadyum yapılmasıyla ilgili verdiği sözü hatırlattı. Sarı, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Bandırma'ya verilen stad sözünün tutulmasını bekliyoruz. Tutmayacaksanız çıkın açıklayın! Biz Bandırma'ya, memleketimize AKP iktidarınca verilen tüm sözlerin tutulması için belediyelerimizle her türlü desteği vermeye hazırız. İktidarın sözünü tutması için sık sık hatırlatacağım. Bu stadı ya yapacaklar ya yapacaklar! Bu yatırım 2025 yılı yatırım programına alınmalı. Aksi durumda verilen bir sözün daha havada kaldığını Bandırmalı hemşehrilerimize izah etmek zorundasınız.

"Bandırma'ya verilen stad sözünün tutulmasını bekliyoruz"

Sayın Bak'a bakanlığın bütçe görüşmelerinde 'Eminim ki sözünün eri olan bir Spor Bakanı olarak vermiş olduğunuz sözü hayata geçireceksiniz? Sözünün eri bir Bakan olarak sizden verdiğiniz sözü tutmanızı talep ediyorum' demiştim. Bakan Bak o gün 'En kısa zamanda projesini gündeme alıp Bandırma'ya yeni bir stat kazandırmak için arkadaşlarımızla çalışacağız. Bu noktada sözümüzü yerine getirmek için gerekeni yapacağız' diye yanıt vermişti. Daha sonra gönderdiği yazılı beyanında ise farklı bir cevapla karşılaştık. Eğer sözünü tutmayacaksanız, çıkın açıklayın, biz üzerimize düşeni yapacağız, bu stadı Bandırma'ya kazandıracağız. Siz yapmayacaksanız biz Bandırmalı hemşerilerimiz ile birlik içerisinde dayanılarak bu sorunu çözeceğiz. Sayın Bakan Bak'ın kafası karışık olabilir mi merak ediyoruz. Bandırma'ya verilen stad sözünün tutulmasını bekliyoruz."