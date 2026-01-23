Namık Tan: Ahmet Özer İçin Bugün Verilen Karar 'Terörsüz Türkiye' Sürecinin Ne Denli Samimiyetsiz Olduğunu Açıkça Ortaya Koydu - Son Dakika
Namık Tan: Ahmet Özer İçin Bugün Verilen Karar 'Terörsüz Türkiye' Sürecinin Ne Denli Samimiyetsiz Olduğunu Açıkça Ortaya Koydu

23.01.2026 21:24  Güncelleme: 22:13
CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'e verilen hapis cezasını eleştirerek, yargının bağımsızlığına dair iddiaların geçersiz olduğunu belirtti ve CHP'nin gelecekteki iktidarını vurguladı.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında bugün verilen hapis cezasına tepki gösterdi.

Tan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ahmet Özer için bugün verilen utanç verici karar bir kez daha hem Türkiye'de yargının bağımsız olduğu iddialarının ne denli boş hem iktidar koalisyonunun 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreç konusunda ne denli tutarsız ve samimiyetsiz olduğunu açıkça ortaya koydu. Bugünler geçecek, sandık gelecek, CHP iktidar olacak ve Türkiye rahat bir nefes alarak yeniden yüzünü demokrasiye ve hukuk devletine dönecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

