CHP'li Tanal'dan Gazetecilere Gözaltı Eleştirisi

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Gazeteciler hakkında şafak vakti operasyon düzenlemek, yargının sopaya dönüşmesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Tanal, Soykan ve Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Gazetecilik suç değildir. Sabahın köründe, şafak operasyonuyla gazetecilere gözaltı yapmak, ancak otoriter rejimlerde görülür. Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınması Anayasa, ceza hukuku ve Ceza Muhakemesi Kanunu açısından açıkça ölçüsüz ve orantısızdır.

Anayasa'nın 13. maddesi açıktır: Temel hak ve özgürlüklere ancak ölçülülük ilkesine uygun sınırlama getirilebilir. Peki, gazetecilere yönelik bu gözaltı ölçülü müdür? Orantılı mıdır?

Ortada bir silahlı çatışma, kaçma şüphesi ya da delil karartma ihtimali mi vardır? Yoksa gazetecilik faaliyetleri ve kamuoyunu bilgilendirme çabaları mı cezalandırılmak isteniyor?

Tehdit ve şantaj gibi ağır suçlamalarla, kamuoyu önünde itibarsızlaştırılmaya çalışılan gazeteciler hakkında şafak vakti operasyon düzenlemek, yargının sopaya dönüşmesidir. Unutmayın, özgür basın susturulamaz, gazeteciler halkın vicdanıdır. Bu ülkede gazetecilik suç değildir, suç olan hukuku siyasete alet etmektir."