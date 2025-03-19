CHP'li Tanrıkulu: İmamoğlu'nun Gözaltısı Siyasi Darbedir - Son Dakika
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CHP'li Tanrıkulu: İmamoğlu'nun Gözaltısı Siyasi Darbedir

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını değerlendirerek, bunu anayasal düzenin yargı ve polis gücüyle ihlali olarak nitelendirip, siyasi bir darbe olarak gördüğünü açıkladı.

19.03.2025 10:32  Güncelleme: 11:53
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(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "Siyasi darbe sadece mevcut iktidarlara yapılmaz. Eğer anayasal düzeni bu şekilde yargı eliyle, polis gücüyle hukuk dışı kullanıyorsanız bu darbedir. Muhalefete karşı yapılmış bir darbe olarak görülmelidir" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanırkulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın İmamoğlu'nun da gözaltına alınırken söylediği gibi bu bir darbedir. Darbe, sadece tankla topla, tüfekle olmaz; bu da devlet içerisindeki örgütlü güçlerin yargıyı kullanarak yaptıkları bir darbedir. Siyasi bir darbedir. Siyasi darbe sadece mevcut iktidarlara yapılmaz. Eğer Anayasal düzeni bu şekilde yargı eliyle, polis gücüyle hukuk dışı kullanıyorsanız bu darbedir. Muhalefete karşı yapılmış bir darbe olarak görülmelidir. Siyaset Bilimi de bunu böyle tarifler, hukuk da bunu tarihe darbe olarak yazacaktır. Anayasa dışı, hukuk dışı davranmayı kafalarına koydukları için TCK'de yer alan bütün suçlamaları sıralamışlar. Peki bu kadar örgütlü suç, bu kadar uzun zaman boyunca işlenmişse siz ne yaptınız? Yargı, emniyet yok muydu? Madem bu kadar suç işleniyordu, neyi beklediniz?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Tanrıkulu: İmamoğlu'nun Gözaltısı Siyasi Darbedir - Son Dakika

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