CHP'li Tanrıkulu, Silivri Cezaevi'nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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CHP'li Tanrıkulu, Silivri Cezaevi'nde ziyaretlerde bulundu

CHP\'li Tanrıkulu, Silivri Cezaevi\'nde ziyaretlerde bulundu

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silivri Cezaevi'ne giderek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Tanrıkulu, gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

03.06.2024 16:30  Güncelleme: 16:34
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ANKARA- CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM  İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, Silivri Cezaevi'ne giderek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Tanrıkulu, cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada, gözaltına alınan DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

" AK Parti, demokratik bütün kurallara aykırı bu uygulamaya maalesef devam ediyor"

Tanrıkulu, Akış'ın görevden alınmasının hukuka aykırı bir karar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kayyum ataması halkın iradesinin gaspıdır. Halkın iradesine karşı darbe girişimidir. 2016 yılından bu yana denenen bir yöntemdir ve sonuç da alınamamıştır. AK Parti, sonuç alamadığı hukuka aykırı, demokratik bütün kurallara aykırı bu uygulamaya maalesef devam ediyor, devam da edeceği anlaşılıyor. Biz kayyum uygulamasına bu yasa teklifi parlamentoya geldiği andan itibaren karşı çıktık. Hem 2016 yılında karşı çıktık hem de 2019 seçimlerinden hemen sonra da atanan kayyumlara karşı çıktık. Seçimlerden sonra sadece 2 ay geçti. Yargılaması henüz devam eden, hakkında bir mahkumiyet kararı olmayan bir Belediye Başkanı görevden alınamaz. Alınırsa, yerine Vali kayyum olarak atanamaz. Eğer mahkumiyet kesinleşmişse, hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı varsa yapılacak işlem bellidir. Belediye Meclisinde seçim yapılır ve yerine yeni bir belediye başkanı seçilir. Bunun dışında yapılan bütün işlemler hukuka aykırıdır. Demokratik bütün kurallara aykırıdır ve halkın iradesine karşı bir darbe girişimidir. Biz dayanışma içerisinde olmaya, bu uygulamaya karşı çıkamaya devam edeceğiz. AK Parti'ye son kez sesleniyoruz; bu uygulamaya son verin, yeni uygulama yapmayın."

"Gezi davasında yargılanan dostlarımızı ziyaret ettim"

Tanrıkulu, cezaevinde yaptığı ziyaretlere ilişkin de şunları söyledi:

"Silivri Cezaevi'ndeyim. Biraz önce Gezi Davası'nda yargılanan dostlarımızı ziyaret ettim. Osman Kavala'yı, Can Atalay'ı, Tayfun Kahraman'ı, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı avukat dostumuz Selçuk Kozağaçlı'yı ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı iken yerine kayyum atanan, tutuklanan ve hüküm alan meslektaşım Bekir Kaya'yı ziyaret ettim. Hepsinin sağlık durumu gayet iyi. Herkese selam ve sevgileri var. Şunu söylüyorlar; adaletsiz ve adli yargılama kurallarına aykırı bir biçimde yargılandılar. Düşman ceza hukuku uygulandı kendilerine karşı. Yargısal süreçleri devam ediyor. Adaletin bir gün mutlaka gerçekleşeceği konusundaki inaçları tam. Biz de dayanışma içerisinde olmaya ve süreçleri takip etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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