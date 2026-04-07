CHP'li Türeli, Meslek Fabrikası Tahliyesini Hukuksuz Buldu

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetine geçirilen ve polis ablukası eşliğinde tahliye edilen Meslek Fabrikası'na ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Türeli, açıklamasında, devam eden yargı süreçlerine rağmen binanın sabahın erken saatlerinde polis barikatlarıyla kuşatılmasını ve İzmirli hemşerilere yönelik sert tutum ve biber gazlı müdahaleyi eleştirerek, bunun kamu vicdanında onarılmaz yaralar açtığını ifade etti.

Meslek Fabrikası, 1908 yılında un fabrikası olarak inşa edilmiş, 1926'da Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı kararnameyle kamulaştırılarak İzmir halkına armağan edilmiş ve belediye adına tescil edilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, binayı 17 milyon TL harcayarak restore etmiş ve 145 bin kursiyere eğitim yuvasına dönüştürmüştür. 2007 yılında 1,6 milyon TL taviz bedeli ödenerek tapudaki vakıf şerhi terkin edilmiş, böylece Bayezid Baba Vakfı ile taşınmaz arasındaki hukuki bağ sona ermiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyet bağı kopmuş bu taşınmazı 'mazbut vakıf' statüsüyle yeniden tescil etmesi hukuku etkisizleştirmek anlamına gelmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hukuki mücadelesine devam etmekte olup, taşınmazın değerinin saptanması için açtığı tespit davası reddedilmiş, itiraz süreci başlatılmıştır. Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru yanıtsız bırakılmış ve bu ret işleminin iptali için dava açılmıştır. Dün sabah tebliğ yapılmaksızın başlatılan tahliye işlemine dair de bir dava inceleme aşamasındadır. 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesindeki düzenleme, Anayasa ilkeleriyle çeliştiği gerekçesiyle CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştır.

Meslek Fabrikası, İzmir halkının ortak malı niteliği taşımakta ve binlerce insanın faydalandığı bir kamusal hizmet için kullanılmaktadır. Tahliye işlemi, ciddi bir kamu zararına neden olacaktır. Türeli, hukuki süreçler tamamlanmadan ve yargı süreçleri devam ederken yapılan bu tahliyenin açıkça hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, tescil ve tahliye işlemlerine son verilmesi çağrısında bulundu.