CHP'li Ünver: "Biz Siyaseti, Erdoğan'ın Çizdiği Sınırlar İçinde Yapmayacağız" - Son Dakika
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CHP'li Ünver: "Biz Siyaseti, Erdoğan'ın Çizdiği Sınırlar İçinde Yapmayacağız"

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, "Erdoğan ve AKP’yi yöneten akıl şunu iyi bilsin ki; biz siyaseti, Erdoğan’ın çizdiği sınırlar içinde yapmayacağız. Biz siyaseti milletin talepleri doğrultusunda yapacağız. Siyaseti koltuk için yapanlar bu yolda devam etsinler. İstanbul’u kaybeden, Türkiye’yi kaybedecek. İstanbul’u kazanan, Türkiye’yi kazanacak" dedi.

27.03.2025 16:53
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(ANKARA)- CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, "Erdoğan ve AKP'yi yöneten akıl şunu iyi bilsin ki; biz siyaseti, Erdoğan'ın çizdiği sınırlar içinde yapmayacağız. Biz siyaseti milletin talepleri doğrultusunda yapacağız. Siyaseti koltuk için yapanlar bu yolda devam etsinler. İstanbul'u kaybeden, Türkiye'yi kaybedecek. İstanbul'u kazanan, Türkiye'yi kazanacak" dedi.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder" sözlerini hatırlatan Ünver, "Erdoğan çok nadir yaptığı bir şeyi yaptı, doğruyu söyledi" dedi. 2019 seçimlerinde İstanbul'u kaybeden Erdoğan'ın 13 bin oy farkını kabul etmeyerek seçimleri iptal ettirdiğini hatırlatan Ünver, 23 Haziran 2019'da farkın 806 bine çıkmasıyla birlikte iktidarın İstanbul'un iradesini sindiremediğini, Ekrem İmamoğlu'na karşı sistematik engellemeler başlattığını ifade etti.

İstanbul'un 31 Mart 2024'te Erdoğan'a ve AKP'ye 1 milyon oy fark attığını vurgulayan Ünver, bu tablonun CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yaptığını belirtti. "Erdoğan, ilk defa ikinci parti genel başkanı olma duygusunu yaşadı" diyen Ünver, sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimini manipüle edemeyeceğini anlayan iktidarın, yargı eliyle Ekrem İmamoğlu'nu ve CHP'yi oyun dışına çıkarmayı hedefleyerek operasyonlara hız verdiğini söyledi. Ünver, "Diploma iptali, gözaltı, tutuklama, kurultay ve il kongrelerine yönelik yargısal müdahaleler ile siyaseten kaybedilen pozisyon geri alınmaya çalışılıyor" dedi.

CHP'nin iktidar baskılarına boyun eğmeyeceğini belirten Ünver, "Erdoğan ve AKP'yi yöneten akıl şunu iyi bilsin ki; biz siyaseti, Erdoğan'ın çizdiği sınırlar içinde yapmayacağız. Biz siyaseti milletin talepleri doğrultusunda yapacağız. Siyaseti koltuk için yapanlar bu yolda devam etsinler. İstanbul'u kaybeden, Türkiye'yi kaybedecek. İstanbul'u kazanan, Türkiye'yi kazanacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Ünver: 'Biz Siyaseti, Erdoğan'ın Çizdiği Sınırlar İçinde Yapmayacağız' - Son Dakika

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