Murat Çalık Yarın Ameliyat Olacak.

12.01.2026 23:00  Güncelleme: 23:48
CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, sağlık sorunları nedeniyle yarın ameliyat olacak tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tutuksuz yargılanmasını talep etti. Kaya, başkanın sağlık riskinin yüksek olduğunu vurguladı.

(ANKARA)-CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, sağlık sorunları nedeniyle yarın ameliyat olacak tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için çağrı yaptı. Kaya "Başkanımızın sağlık riski ortadadır, sağlık koşulları dikkate alınarak, diğer adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmasını Adalet Bakanlığı'ndan talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, sağlık sorunları nedeniyle yarın İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olacak olan tutuklu Beylükdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası hastanenin önünden yaptığı açıklamada Çalık'ın tutuksuz yargılanmasını talep eden Kaya, şunları kaydetti:

"Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde boynunda oluşan yeni bir kitle nedeniyle kritik bir ameliyata girecek. Başkanımız daha önce de aynı bölgeden bir çok kez operasyon geçirmiştir. Başkanımızın sağlık riski ortadadır. Üstelik ameliyatı gerçekleştirecek olan hastane Başkanımızın sağlık koşullarının cezaevine uygun olmadığını açıkça raporlamasına rağmen bu rapor ne yazık ki adli tıp tarafından dikkate alınmamıştır. Burada bir insanın hayatı söz konusudur. Başkanımızın sağlık koşulları dikkate alınarak, diğer adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmasını Adalet Bakanlığı'ndan talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

