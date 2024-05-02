CHP'li Vekil Mustafa Adıgüzel, Diyanet İşleri Başkanı'nın lüks makam aracını sorguladı - Son Dakika
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CHP'li Vekil Mustafa Adıgüzel, Diyanet İşleri Başkanı'nın lüks makam aracını sorguladı

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu'nda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tartışılan lüks makam aracı ile ilgili sorular yöneltti. Adıgüzel, aracın marka, model, yılı ve kirası hakkında bilgi istedi ve Diyanet envanterinde kayıtlı veya kiralık başka makam araçlarının olup olmadığını ve toplam giderlerini sordu.

02.05.2024 16:59
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(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu'nda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tartışılan lüks makam aracı ile ilgili sorular yöneltti. Adıgüzel, "Bu kiralık aracın marka, model, yılı ve kirası nedir? Bu araç dışında Diyanet envanterinde kayıtlı veya kiralık kaç tane daha makam aracı ve toplam giderleri nedir? ya da bir film repliğiyle tekrar sorayım; Ali Erbaş, araba nedir, para nedir? Araba nedir, parası nedir? Araba nedir, parası nedir?" sorularını yöneltti.

CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine tanınan birer dakikalık sürede, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tartışmalara konu olan lüks makam aracı ile ilgili sorular yöneltti. Adıgüzel, "Ülkemizin ekonomik durumu ortada ve tasarruf tedbirleri konuşuluyorken Diyanet İşleri Başkanı makam aracı saltanatına devam ediyor. Aracın varlığı ve kiralandığı Diyanet İşleri Kurumu tarafından yapılan açıklama ile kabul edilmiş ama açıklama metninde aracın marka ve modeli telaffuz edilmemiş, 'mevzubahis araç' şeklinde tanımlanmıştır. Sanırım utanmışlardır ama millet merak ediyor, o yüzden durumu netleştirelim. Bu kiralık aracın marka, model, yılı ve kirası nedir? Bu araç dışında Diyanet envanterinde kayıtlı veya kiralık kaç tane daha makam aracı ve toplam giderleri nedir? ya da bir film repliğiyle tekrar sorayım: Ali Erbaş, araba nedir, para nedir? Araba nedir, parası nedir? Araba nedir, parası nedir?" ifadelerini kullandı.

CHP\'li Vekil Mustafa Adıgüzel, Diyanet İşleri Başkanı\'nın lüks makam aracını sorguladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Vekil Mustafa Adıgüzel, Diyanet İşleri Başkanı'nın lüks makam aracını sorguladı - Son Dakika

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