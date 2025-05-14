CHP'li Vekilden Çocuk Gebeliklerine Dikkat - Son Dakika
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CHP'li Vekilden Çocuk Gebeliklerine Dikkat

Gamze Akkuş İlgezdi, 18 yaş altı doğumların cinsel istismar olarak değerlendirilebileceğini vurguladı.

14.05.2025 11:50
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2001-2024 yılları arasında 21 bin 487'si 15 yaş altı olmak üzere toplam 590 bin 317 18 yaş altı doğumun yaşandığını belirterek, "18 yaşından küçük çocukların gebelik durumunun cinsel istismar boyutuyla değerlendirilmesi gerekiyor, ancak bu yakıcı sorun iktidarın hiç umurunda değil" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi yaptığı açıklamada TÜİK'in ilan ettiği doğum verilerini değerlendirerek, "24 yılda 18 yaş altı doğum yapan çocuk sayısı 590 bin 317 oldu! Üstelik bu doğumların 21 bin 487'si 15 yaş altı. Dünya Sağlık Örgütünce Adölesan Dönem olarak tanımlanan 10-19 yaş grubunda doğum yapan çocuk sayısı Türkiye'de son 24 senede 2 milyon 154 bin 939 oldu" dedi.

Adalet sisteminin çocuğa yönelik cinsel istismarla mücadele etmek yerine, 18 yaşından küçük olduğu halde gebe kalan çocuklara evlilik izni verilmesini 'mücbir' yani zorlayıcı sebep olarak gördüğüne ve böylece istismarı yasa bakımından tanıyarak meşrulaştırdığına dikkat çeken Akkuş İlgezdi, "Henüz çocuk yaşta olan birine mahkeme kararıyla 'evlenebilir' denmesi, kanun eliyle istismarın önünü açmak demektir" açıklamasında bulundu.

CHP'li Akkuş İlgezdi, iktidarın doğum hızının düşmesine karşı verdiği ve vermeye hazırlandığı teşviklerin yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Kaba doğum hızı binde 20,3'ten 2024 yılında binde 11'e düştü. Eğitim seviyesi yükseldikçe doğum oranları da azalmaya devam ediyor. 2024'te yüksek öğretim alan kadınların çocuk sayısı 1,22'ye kadar geriledi. Bu sayı okuma yazma bilmeyen ya da okul bitiremeyen kadınlarda 2,65 oldu. 2009'da 30 ilin doğurganlık hızı Türkiye ortalamasından yüksekken, 2024 yılında bu sayı 26 ile düştü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Vekilden Çocuk Gebeliklerine Dikkat - Son Dakika

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