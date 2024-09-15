CHP'li Vekilden Taşocağı Uyarısı

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(ANKARA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan taşocağı fabrikasından çıkan tozun çevrede yaşayan yurttaşların sağlığını olumsuz etkilediğini beklirten CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "Şehrimizi yeniden inşa edeceğiz derken mahallelerimizi yaşanmaz hale getiriyorsunuz. Yaparken yıkmak, artık iktidarın alameti oldu" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan taşocağı fabrikasından çıkan toz ve ağır metallerin çevrede yaşayanların sağlığını olumsuz etkilediğini, bir an önce bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Kara, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şehrimizi yeniden inşa edeceğiz derken mahallelerimizi yaşanmaz hale getiriyorsunuz. Yaparken yıkmak, artık iktidarın alameti oldu. Neredeyse her gün Hatay'ın dört bir yanında, sokaklarda soluyabileceğimiz temiz hava ve kullanabileceğimiz temiz su için mücadele ediyoruz. Bugün Yayladağı'na bağlı Bozlu Mahallesi'ndeyiz; taş ve maden ocakları bu mahalleyi de yaşanılmaz kılıyor. Buradan Valiliğe, İl Sağlık Müdürlüğü'ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'na sesleniyorum: Bozlu Mahallesi'ne gelin, buradaki yurttaşlarımızın nasıl bir yaşam mücadelesi verdiğini gözlerinizle görün. Zeytin ağaçlarından evlerin balkonlarına, hatta salonların içine kadar her yer tozla kaplanmış, bembeyaz olmuş durumda. Tozdan göz gözü görmüyor. Bu tozlar rüzgarla uçup gitmiyor, doğrudan yurttaşlarımızın ciğerlerine doluyor. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan halkımızın hayvanlarına, ağaçlarına, topraklarına ve kaynak sularına ciddi zararlar veriyor.

Burada astım ve KOAH hastaları var; yaşlılar ve çocuklarımız var. Şirketlerin kar etmesi için göz yumduğunuz bu kirletici tesisler nedeniyle birkaç yıl içinde hepimiz kanser ve solunum yolu hastalıklarına yakalanacağız. Bunun bedelini kim ödeyecek? Hastalıkların ve sağlık maliyetlerinin faturası kimin sırtına yüklenecek? Şirketler kar etsin diye yurttaşların hayatlarını heba etmeyin. Yurttaşlarımızın yaşam alanlarını korumak için bu taş ocağının faaliyetlerini derhal durdurun. Aksi takdirde, hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdürecek ve sağlıklı yaşam hakkı gasp edilen yurttaşlarımızın yanında olup, bu haksızlığın takipçisi olacağız."