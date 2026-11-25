Haber: Hilal ACAR

(TBMM) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Benim topraklarımda, güneşimde, çiftçimin emeğini başka bir yere peşkeş çekemezsiniz. Bu toprakları korumak zorundasınız. Bu çiftçiyi ayakta tutmak zorundasınız" dedi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de Türkiye'nin tarımda kamucu planlamaya dayalı, üretim öncesini,üretim sürecini ve sonrasını kapsayan, kooperatifçiliğin geliştirildiği yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor. Bakan İbrahim Yumaklı'nın sunumunun ardından vekiller gruplar adına konuşmalarına başladı.

CHP grubu adına söz alan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2027 yılı tarım bütçesini değerlendirerek tarımsal desteklerin üretim, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği açısından önemine dikkati çekti. İktidarın tarım politikalarını eleştiren Sarıbal, 2018 yılına kadar göç, mülksüzleşme ve ithalata dayalı politikaların, 2018 sonrasında ise ithalat ve sözleşmeli tarım uygulamalarının ön plana çıktığını savundu.

Tarım sektöründe yönetim ve yetki sorunları bulunduğunu söyleyen Sarıbal, hal düzenlemelerinin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılmasını, tarımsal ürün fiyatlarının farklı kurumlarca belirlenmesini ve girdi maliyetlerinde büyük şirketlerin etkisine değindi. Uygulanan sıkı para politikasının çiftçilerin ekonomik koşullarını zorlaştırdığını kaydeden Sarıbal, tarım politikalarının üreticilerin sorunlarını çözecek şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

"Bu ülkede uygulanan tarım politikası uluslararası şirketlere halkı teslim etme politikası" diyen Sarıbal, son 24 yılda 45 milyon dönüm tarım alanının üretim dışına çıktığını belirterek tarımın gayri safi milli hasıla içindeki payının yüzde 10,2'den yüzde 5'e, istihdamdaki payının ise yüzde 35'ten yüzde 15 seviyelerine gerilediğini ifade etti. Tarımsal desteklerin çiftçilerin borçlarını karşılama oranının 2007'de yüzde 50 iken yüzde 10 seviyesine düştüğünü kaydeden Sarıbal, çiftçilerin bankalara olan borcunun 2002'de 2,4milyar liradan 1 trilyon 564 milyar liraya yükseldiğini söyledi. Öte yandan Sarıbal, çiftçi kredilerinin son bir yılda 9 milyar liradan 28 milyar liraya çıktığını belirterek tarım sektörünün borç yüküne dikkati çekti.

Sarıbal, "Benim topraklarımda, benim güneşimde, benim çiftçimin emeğini başka bir yere peşkeş çekemezsiniz. Bu toprakları korumak zorundasınız. Bu çiftçiyi ayakta tutmak zorundasınız. Bu çiftçiyi üretimde bulundurmak zorundasınız. Çiftçinin yaşı oldu 60. Köylerde insan kalmadı. Evet bu sene çok üretildi ama bu üretimin temel kaynağı iklimden kaynaklanıyor ama buna sahip çıkmıyorsunuz" dedi.

"GÜBREDE, YEMDE DIŞA BAĞIMLI HALE GELDİK"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de Türkiye'nin tarımda kamucu planlamaya dayalı, üretim öncesini,üretim sürecini ve sonrasını kapsayan, kooperatifçiliğin geliştirildiği yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Çiftçilerin bankalara olan borcunun 1 trilyon 533 milyar 377 milyon liraya ulaştığını belirten Gürer, piyasa borçları da eklendiğinde üreticilerin borç yükünün daha da arttığını söyledi.

Ürünlerin değerinde satılamaması nedeniyle çiftçilerin icra ve satışlarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Gürer, ekim ayı verilerine göre 103 traktör, 602 bağ, 7 bin 844 tarla, 24 samanlık ve 42 tarım makinesinin satışa çıkarıldığını aktardı.

İthalat politikalarının yerli üretim üzerindeki etkilerine de değinen Gürer, ithal ürünlerin tüketiciye daha uygun fiyatla ulaşmadığını, yerli ve ithal ürünlerin market raflarında benzer fiyatlarla satışa sunulduğunu söyledi. Gürer ayrıca, 2006 yılında çıkarılan Tarım Kanunu'nda milli gelirin yüzde 1'inin tarımsal destek olarak çiftçilere verilmesinin öngörüldüğünü hatırlattı.

Gürer, "Siyasi iktidarın bir tercihi kamucu bir yaklaşımla olaylara bakılmadığı için zaten özelleştirme ile Türkiye'nin önemli tesisleri de satıldı, yok edildi. Gübrede, yem de dışa bağımlı hale geldik. Üretimin maliyeti arttı. Girdi maliyetlerinde gübrede, yemde, tohumda, ilaçta hemen hemen önemli ölçüde dışa bağımlıyız. Bu dışa bağımlılığımızı ortadan kaldıracak yatırımlara yönelmemiz, Türkiye'nin bu bağlamda çalışmalarda bulunması lazım" dedi.

Canlı hayvan ithalatına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gürer, mayıs ayından bu yana çiğ süt fiyatının 24 lira 30 kuruş seviyesinde tutulduğunu ifade ederek, üreticilerin artan maliyetler karşısında yeterli gelir elde edemediğini söyledi. Türkiye'de 6,5 milyon süt ineği bulunduğunu, Fransa'daki süt ineği sayısının ise 3,5 milyon olduğunu söyleyen Gürer, yem fiyatlarındaki artışın hayvancılık yapan üreticileri zorladığını dile getirdi. Gürer, şöyle konuştu: