CHP'li Bülbül ve Genç, Sincan Cezaevi'nde Tanju Özcan ve İsmail Arı'yı Ziyaret Etti

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve gazeteci İsmail Arı'yı Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. CHP'li vekiller, ziyaretin ardından yaptıkları açıklamada, Özcan ve Arı'nın sağlıklarının iyi, morallerinin yüksek olduğunu belirtti.

CHP'li Bülbül ve Genç, Sincan Cezaevi'nde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Birgün gazetesi muhabiri İsmail Arı'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Süleyman Bülbül, şunları kaydetti:

"Sağlıkları iyi, moralleri yüksek. Selamlarını ilettiler. Yargı, iktidarın kalkanına dönüşmüş durumda. Suç işleyenler korunurken seçilmişler ve gazeteciler cezalandırılıyor. 'Dezenformasyonla Mücadele' adı altındaki yasayı çıkarırken 'Gazeteciler yargılanmayacak' diye yeminler edenler, görevini yapan gazetecileri yargılayabilmek adına tüm tuşlara basıyor. Sözlerini de hukuku da bir kez daha çiğnediler. Ne gazeteciler susar ne muhalefet geri adım atar. Bu karanlığı dağıtacağız."

"Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve basın özgürlüğü için mücadeleyi sürdüreceğiz"

Aşkın Genç de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her ikisinin de sağlık ve moralinin yerinde olduğunu, içeride kararlılıkla durduklarını gördük. Türkiye'de bugün yargı, seçilmişlere ve gazetecilere karşı bir baskı aracına dönüştürülüyor. Belediyelerimize yönelik süreçler de, gazetecilere dönük müdahaleler de aynı anlayışın ürünüdür. Bu doğrudan halkın iradesine ve toplumun haber alma hakkına yönelmiş bir tablodur. Bu anlayışı kabul etmiyoruz. Hem Meclis'te hem sahada; hukukun üstünlüğü, demokrasi ve basın özgürlüğü için mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.