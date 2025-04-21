CHP'li Yazgan: Kanal İstanbul Projesi Ranta ve Talana Çağrı

(ANKARA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Kanal İstanbul güzergahında, Sazlıdere Barajı'nın yakınında başlanan inşaatın görüntülerinin Arap medyasında reklamlarda kullanıldığını belirterek, "Ranta, talana ortak olmayın. Yeşili sevin; paranın yeşilini değil, doğanın yeşilini sevin. Burayı Araplara peşkeş çekmek üzerine kurulmuş bir düzen var" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Kanal İstanbul tartışmaları gündeme geldi. Proje kapsamında çalışmalara başlandı.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 18 Nisan'da Kanal İstanbul güzergahında yer alan Sazlıdere Barajı'nın yakınındaki inşaata ilişkin açıklama yapmıştı. Sazlıdere Barajı'nın içme suyu kullanım oranının yüzde 100'den yüzde 0'a indirildiğini belirten Yazgan, TOKİ eliyle yürütülen inşaatın Araplara yönelik reklamlarda kullanıldığını belirtti. Yazgan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yayınlanan tanıtım videolarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum, bu ranta, talana ortak olanlara sesleniyorum: Ranta, talana ortak olmayın. Yeşili sevin; paranın yeşilini değil, doğanın yeşilini sevin. Burayı Araplara peşkeş çekmek üzerine kurulmuş bir düzen var. Sakın, oradaki tarlaları insanlara pazarlamayın. İmar izni olamayan, gayrı yasal şekilde inşaat yapılan yerleri insanlara pazarlayıp, rant elde etme peşine düşmeyin çünkü bundan sonra siz de bu işten karlı çıkamayacaksınız. Sizin de evlatlarınız geleceğinden olacak. Sizler de bu ülkenin talan edilen dünyasında yarın öbür gün 5 parasız, vatansız kalma riskiyle karşı karşıya kalacaksınız."