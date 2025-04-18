CHP'li Yazgan: Sazlıdere Barajı çevresindeki inşaatlara karşıyız

(İSTANBUL) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun işaret ettiği Avrupa'nın en önemli su kaynaklarından Sazlıdere Barajı'nın etrafında başlatılan inşaat alanına ilişkin olarak, "Bu inşaatı, muhafız içeride diye rahatça yapabileceklerini, bu barajı, bu tarlaları kurutabileceklerini, ranta dönüştürebileceklerini düşündüler. Buna asla izin vermiyoruz. Yakında suyumuzun, tarlalarımızın yok olmaması ve geleceğimizin karartılmaması için davalarımızı da açacağız" ifadesini kullandı.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Yokluğumu fırsat bilip 'Kanal İstanbul' denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası'nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı'nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar" ifadesini kullandığı Sazlıdere Barajı civarında incelemelerde bulundu. Yazgan, şunları kaydetti:

"Gördüğünüz gibi İstanbul'un su havzaları ve tarım alanlarının olduğu bir bölge burası. Ama arkamda görmüş olduğunuz bu kaçak yapı, İstanbul'un baş muhafızı Ekrem Başkanımızın içeri atılmasıyla birlikte inşaatına başlandı. Bu inşaatı, muhafız içeride diye rahatça yapabileceklerini, bu barajı, bu tarlaları kurutabileceklerini, ranta dönüştürebileceklerini düşündüler. Buna asla izin vermiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanamayan Murat Kurum nerede? Bunları görmüyor musun? Nasıl burada tarlaları imara açıyorsunuz? Hangi gerekçeyle bu işleri yapıyorsunuz? Arnavutköy Belediyesi nerede? Senin mücavir sahan değil mi burası. Bunları görmüyor musun? Burada bir ruhsat var mı? Siz bunu yapmak için İstanbul'un muhafızı Ekrem İmamoğlu'nu içeri atmayı bekliyordunuz? Bu nasıl bir aymazlıktır?

"Yakında davalarımızı açacağız"

Akın Gürlek'e sesleniyorum? O gariban öğrencileri eylem yaptıklarında atmaca gibi tutuklamayı biliyorsunuz. Burada kaçak 24 bin tane konut yapılıyor. Bunlar kime yapılıyor, belli değil. TOKİ yapıyor bunları. Önünde bir tabela bile yok. Katarlılara mı peşkeş çekiliyor burası. Siz de başsavcı olarak gereğini yapın. Siz de onu yapacak yürek var mı yok mu onu bilmiyorum. Bir gider, bin Ekrem İmamoğlu gelir, burayı da kimseyi bırakmayız. Yakında suyumuzun, tarlalarımızın yok olmaması ve geleceğimizin karartılmaması için davalarımızı da açacağız, soru önergelerimizi de verdik, gereğini yapacağız."